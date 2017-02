Đề nghị công an truy tìm xe biển xanh đi vào đường cấm

Đồng thời, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu công an TP Hà Nội có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật và kế hoạch của Công an Thành phố; đồng thời thông tin tới báo chí sau khi có kết quả kiểm tra, xử lý để ngăn chặn những trường hợp tương tự.



Hình ảnh xe biển xanh đi vào đường cấm được người dân ghi lại. Ảnh: Facebook

Trước đó, ngày 8-2, người dân đăng tải video xe ô tô biển xanh 29A-016.46 chạy với tốc độ cao trên làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh BRT.