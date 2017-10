Đề nghị dừng cấp phép nhận chìm 2,4 triệu m3 bùn, cát

Tháng 7-2017, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) thuộc EVN xúc tiến xin giấy phép đổ xuống biển Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) 2,4 triệu m3vật chất sau nạo vét. Khối lượng bùn, cát này thu được trong quá trình nạo vét luồng và vũng quay tàu để làm cảng 100.000 tấn để nhập than từ Indonesia và Úc cho các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng. Vị trí mà EVNGENCO3 xin đổ bùn, cát thải sau nạo vét nằm cách vị trí mà Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 trước đây đã được cấp phép đổ 1 triệu m3 (nay đã dừng lại) khoảng 5 km về hướng Bắc và cách Khu bảo tồn biển Hòn Cau 10 km. Theo EVNGENCO3, cuối năm 2017 dự kiến Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ phát điện nên phải có cảng để nhập than về chạy máy. EVNGENCO3 cho biết cuối năm 2014 Bộ TN&MT thống nhất đổ 2,4 triệu m3 vật liệu sau nạo vét và mới đây nhất, ngày 3-5-2017, Bộ Công Thương đã phê duyệt quy hoạch hiệu chỉnh, xác định vị trí bãi nhận chìm vật liệu nạo vét luồng và vũng quay tàu 100.000 tấn để nhập than của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân…