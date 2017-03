Đèn chiếu laze uy hiếp hàng loạt chuyến bay ở Nội Bài

Cùng với đó, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia cũng chỉ đạo các cơ quan nêu trên phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng vụ hàng không miền Bắc và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo tổ chức, cá nhân xung quanh khu vực cảng Nội Bài không sử dụng đèn chiếu tia laze gây nguy hiểm cho hoạt động an toàn bay hàng không.



Nhiều chuyến bay đến sân bay Nội Bài bị uy hiếp bởi tia laze. Ảnh: VIẾT LONG

Theo báo cáo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, thời gian vừa qua, khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Nội Bài liên tiếp xảy ra hiện tượng sử dụng đèn chiếu tia laze vào tàu bay, uy hiếp nghiêm trọng hoạt động an toàn bay hàng không.

Cụ thể, hồi 19 giờ 40 ngày 2-6, khi đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện một số chuyến bay quân sự, Trung đoàn 921 phát hiện có hiện tượng sử dụng đèn chiếu tia laze tại khu vực xã Mai Đình, phía Tây Nam Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ngay sau đó, Cảng hàng không đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra khu vực này nhưng không phát hiện đối tượng sử dụng đèn. Đến 22 giờ, hoạt động bay quân sự kết thúc bảo đảm an toàn.

Mới đây, vào lúc 20 giờ 39 ngày 14-6, tổ bay VJ174, chặng bay TP.HCM - Hà Nội cũng phát hiện có đèn laze màu xanh chiếu vào tàu bay vị trí hướng 265 độ, cách Đài chỉ huy Nội Bài khoảng 27 km về phía tây.



Theo đại diện Ủy ban An ninh hàng không quốc gia, việc chiếu tia laze vào tàu bay khi đang cất hoặc hạ cánh như các vụ việc nêu trên tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng có thể gây tổn thương mắt phi công, làm mất phương hướng, mất quyền kiểm soát tạm thời tàu bay, uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng. Đây là hành vi vi phạm các quy định của quốc tế và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.