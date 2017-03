Dẹp loạn vỉa hè: Chẳng lẽ bó tay?

Ông Cao Hồng Việt Phó, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1: Theo chỉ đạo của UBND quận 1, phường đã tăng cường phối hợp với các lực lượng tiến hành chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Nhưng hiện nay vào thời điểm lực lượng trật tự đô thị hết ca làm việc thì vẫn có tình trạng một số hộ dân tiếp tục bày bán lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt sau 24 giờ do đặc trưng du khách nước ngoài tập trung đông. Hiện phường đang xây dựng đề án phố đi bộ Bùi viện, trong đó đã khảo sát và xây dựng phương án phố đi bộ, sau đó sẽ trình UBND quận 1 có ý kiến, qua đó có thể vừa duy trì được phố Tây, vừa kiểm soát được tình hình an ninh, trật tự đô thị, sẽ hạn chế xe ra vào khu vực gây tình trạng bát nháo. Về việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường là công tác dài hơi, cần có thời gian và phải xem xét giải quyết đến vấn đề an sinh cho người nghèo.

Quán Ốc Nhung chiếm trọn vỉa hè đường Vĩnh Khánh từ trước 16 giờ ngày 25-3. Ảnh: LÊ THOA Ông Châu Văn An, Phó Chủ tịch UBND phường 4, quận 10: Lực lượng trật tự đô thị đã tăng cường tuần tra nhưng những địa điểm vi phạm lấn chiếm vẫn tái phạm khi không bị kiểm tra. Trên địa bàn phường không có bãi giữ xe nên khi khách vô quán đông sẽ khó xử lý. Trong trường hợp đang tuần tra, bắt gặp nhân viên xuống đường chèo kéo khách sẽ lập tức lập biên bản xử lý. Các quán ăn lớn có địa chỉ kinh doanh rõ ràng sẽ bị xử lý theo quy định khi vi phạm; còn các quán vỉa hè, lề đường đều không có giấy phép kinh doanh cũng như địa chỉ kinh doanh, mất an toàn trật tự nên phường sẽ nhắc nhở nhưng khi tái phạm nhiều lần sẽ xử lý triệt để. Hiện phường có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và phạt nguội bằng cách gắn camera tại một số địa điểm trong thời gian tới. Đồng thời, vận động các hộ buôn bán trái phép chuyển đổi ngành nghề hoặc thuê mặt bằng để kinh doanh, tránh vi phạm, tái diễn.