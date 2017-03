‘Trùm’ giấu mặt thao túng thuốc lá lậu vùng biên

Sau vụ anh Nguyễn Kim Danh, cán bộ quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An, bị dân buôn lậu thuốc lá đánh chết, tình hình buôn thuốc lá qua biên giới ở Long An tạm lắng nhưng chỉ được vài ngày thì phức tạp trở lại. “Điểm nóng vẫn là tuyến giáp ranh giữa hai huyện Đức Huệ, Đức Hòa. Sông Vàm Cỏ Đông là tuyến đường thủy vận chuyển chính, trên đường bộ, các “nài thuốc” cũng tung hoành, sẵn sàng đánh trả khi bị vây bắt…” - một cán bộ QLTT Long An thông tin.

Dân địa phương cũng ngán

Thuốc lá lậu vẫn đang ngày đêm chảy vào nội địa, chủ yếu từ Campuchia qua cửa khẩu Phước Chỉ (Tây Ninh) đến bến phà Lộc Giang (xã Lộc Giang, Đức Hòa) hoặc từ Thơ Mo, Svay Rieng đến Đức Huệ. Từ đây, dân buôn dùng xuồng máy cao tốc, vỏ lãi gắn động cơ 24 mã lực chở thuốc lá trên nhiều tuyến kênh, sông đến điểm tập kết ở kênh Thầy Cai (Củ Chi), kênh Ranh (Bình Chánh), kênh An Hạ (Hóc Môn) giao cho các “nài” chuyển tiếp bằng xe máy, ô tô vào nội địa.

Trưa 23-9, có mặt trên đường 825 (tỉnh lộ 10 cũ), chúng tôi thấy từng tốp “nài” trên xe chất đầy thuốc lá, phóng bạt mạng từ hướng biên giới Long An về TP.HCM. “Ngày nào “nài” cũng chở thuốc lậu chạy bạt mạng, nhất là đoạn đường Bình Hòa Nam ra đường N2. “Nài” chạy thành đoàn, có gây tai nạn cũng bỏ mặc, dân không dám truy cản vì sợ bị trả thù” - anh Nguyễn Kim Th., ngụ KP 4, thị trấn Đức Hòa nói.

Ông Nguyễn Văn Sâm, Đội trưởng Đội 1 QLTT (phụ trách cụm Đức Huệ, Đức Hòa), cho hay: Các nhóm buôn lậu đang đổi cách vận chuyển hàng lậu bằng cách chẻ nhỏ đai thuốc, đi nhiều tuyến đường và luôn thay đổi địa điểm tập kết. Lộ trình chia thành nhiều chặng, nhiều điểm như một cuộc “chạy tiếp sức”. Các đầu nậu thường thuê người nghèo ở địa phương, rành đường để mang, vác hàng lậu.





Các “nài” chở thuốc lá lậu ở khu vực Thơ Mo, giáp ranh biên giới Campuchia. Ảnh: ND

“Những người buôn lậu còn thuê người canh QLTT, cảnh sát kinh tế ngay từ trụ sở, thậm chí ăn ngủ trước nhà cán bộ QLTT để theo dõi. Khi thấy lực lượng này chuẩn bị ra quân là gọi điện thoại báo động. Những kẻ buôn lậu biết QLTT chỉ có các công cụ hỗ trợ nên khi bị bắt thuốc, bọn chúng manh động tấn công để cướp lại thuốc lá” - một cán bộ Đội 1, QLTT Long An nói.

Theo thống kê của Đội 1 QLTT, bình quân một ngày có khoảng 30 xuồng máy vận chuyển thuốc lá lậu từ vùng biên vào nội địa, mỗi xuồng 900 cây thuốc (9.000 gói). Các mối bán sang tay với nhau kiếm lời 12.000-15.000 đồng/cây thuốc. Lợi nhuận như thế nên dân buôn lậu bất chấp pháp luật, hoạt động bất kể ngày đêm.

Trùm giấu mặt bên kia biên giới

Ông Phạm Đức Chinh, Phó Chi cục QLTT tỉnh Long An, cho biết: Các đầu nậu không ra mặt mà điều hành từ xa. Trong năm 2015, Chi cục QLTT tỉnh Long An kết hợp với Cục Phòng, chống buôn lậu Bộ Công an cùng hải quan, bộ đội biên phòng tập trung phá các tụ điểm buôn lậu thuốc lá ở các điểm trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Sau một thời gian theo dõi quy luật hoạt động của giới buôn lậu dọc tuyến biên giới, cơ quan công an đã bất ngờ ập vào kiểm tra kho hàng tại ấp Phước An, xã Phước Thạnh, Củ Chi, thu giữ 62.000 bao thuốc lá lậu và bắt đầu nậu thuốc lá Nguyễn Văn Nê. Kế đến, nhân vật điều hành đường dây thuốc lá lậu ở Đức Hòa khá nổi tiếng là Nguyễn Văn Tới, còn tên gọi khác là Tế “Lộc Giang”, cùng ba đàn em chuyên tổ chức chở hàng từ Campuchia tuồn về TP.HCM tiêu thụ bị bắt lần lượt.

Cùng thời điểm này, Lâm Quốc Mạnh (ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ), người cầm đầu đường dây buôn lậu thuốc lá qua biên giới hơn 10 năm, cũng sa lưới pháp luật. Sau khi bắt các “trùm” buôn lậu trên thì đường dây của Nguyễn Minh Hùng (Út Tèo, ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ) bắt đầu phát huy thanh thế. Dưới trướng vợ chồng Hùng có gần ba chục “nài” trung chuyển và bảo kê buôn lậu thuốc lá tại huyện Đức Huệ. Quá trình điều tra, truy bắt các nghi can tham gia truy sát cán bộ QLTT vào đêm 15-9, công an xác định Hùng là chủ hàng thuốc lá ngoại và chính Hùng lệnh đuổi theo cướp thuốc lá lậu bị QLTT bắt giữ…

Theo một lãnh đạo QLTT, hiện điều hành thuốc lá lậu ở địa bàn Đức Hòa là vợ chồng Bê-Bích, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa. Hai người này rất khôn khéo trong việc làm ăn nhưng đó chỉ là các chân rết cho các ông trùm giấu mặt sống bên Campuchia. Những ông chủ thật sự này nắm trong tay hàng chục đường dây vận chuyển thuốc lá lậu và đầu nậu. Trường hợp đầu nậu bị bắt thuốc, mất thuốc thì các trùm sẵn sàng cho nợ tiền, cung ứng hàng để trả nợ dần. “Đầu nậu nào trở mặt, quỵt nợ xem như tự tuyên án tử cho mình, dù có trốn nơi đâu vẫn bị trùm cho người truy sát. Bị ràng buộc và sống cộng sinh như vậy, đầu nậu thuốc lá lậu cứ phải tiếp tục hoạt động…” - vị này nói.