Đông đảo người dân thức đón phi công Trần Quang Khải

0g15 phút ngày 18-6

Theo các chiến sĩ trên tàu báo về, hiện tại khu vực biển Nghệ An thời điểm này thời tiết xấu, gió mạnh, biển động dữ dội. Do vậy, tàu không thể chạy nhanh vào cập cảng.



Dù đêm đã khuya nhưng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí vẫn túc trực để kịp thời đưa tin về tòa soạn.

24g00

Đến thời điểm này, tàu đưa thi thể thượng tá Trần Quang Khải vào đất liền vẫn chưa cập cảng. Lý do vì sóng lớn nên tàu chậm so với dự kiến.

Tuy nhiên, xung quanh khu vực cầu cảng, lúc này, có rất đông người dân đứng bên đường du lịch ven sông Lam hướng mắt nhìn ra Cửa Hội, ra biển ngóng chờ đón thi thể anh Khải về với đất liền (ảnh).





Lực lượng chức năng đã di chuyển từ Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn về Hải đội 2 để họp bàn các phương án đón thi thể anh Khải trở về.

Cổng vào cầu cảng Hải đội 2 đang được canh gác cẩn thận, không có người dân vào cầu cảng.

22g40





Thông tin từ Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn cho biết dự kiến khoảng 24g00, Thượng tá Trần Quang Khải sẽ được đưa vào đến đất liền. Sau đó anh sẽ được đưa đến BV Quân y 4 của Quân khu 4 để làm các thủ tục cần thiết.

Cầu cảng Hải đội 2, nơi sẽ đón thi thể thượng tá Trần Quang Khải.





22g25

Tại cầu cảng Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng Nghệ An), lúc này hàng chục phóng viên các cơ quan báo đài cũng có mặt để theo dõi lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đưa thi thể thượng tá phi công Trần Quang Khải vào bờ. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng đã được tăng cường thắt chặt an ninh tại khu vực cầu cảng Hải đội 2.





22g

Tại Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn (đặt tại Trung tâm điều dưỡng chính sách Quân khu 4, đóng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An), lực lượng chức năng vẫn đang họp bàn để xử lý vụ việc. Đây cũng là nơi sẽ đón tiếp người thân của Thượng tá Khải vào. Ở bên ngoài Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn, các cán bộ, chiến sĩ phòng không không quân buồn bã đứng chờ tin đồng đội (ảnh)...



21g

Tối 17-6, bản thông báo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay SU30-MK2 mất tích cho biết như sau: Trong ngày Ủy ban Quốc gia TKCN, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm về phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ.

Lực lượng tham gia tìm kiếm: 1.078 người trong đó Bộ đội: 732 cán bộ chiến sĩ, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam: 15 và 331 ngư dân.

Phương tiện tham gia TKCN gồm: 182 phương tiện các loại trong đó có: 122 tàu, 60 ô tô.

Kết quả: Trong ngày, tàu 886/Hải quân tổ chức rà quét Sonar tại hiện trường tìm kiếm máy bay SU30-MK2 nhưng chưa có kết quả.



18h00 ngày 17-6, 01 tàu cá ngư dân ở Nghi Lộc/Nghệ An đã phát hiện 01 thi thể cuộn trong dù tại tọa độ 19o02'N-106o28'E (cách Đông Đông Nam Hòn Mê/Thanh Hóa khoảng 33 hải lý). 18h05 cùng ngày SCH Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu BP 06.19.01 đến hiện trường tìm vớt (dự kiến khoảng 20h00 tàu BP đến hiện trường).



Ngày 18-6-2016 sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng và phương tiện chuyên dụng mở rộng khu vực tìm kiếm theo kế hoạch của Sở Chỉ huy tiền phương

20g40

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Sở chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn cho biết hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể thượng tá Khải lên tàu và đưa các ngư dân vào bờ.