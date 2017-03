Giao lưu trực tuyến: Tiếp cận thông tin - Góc nhìn của cộng đồng xã hội

GS-TS Nguyễn Đăng Dung, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội trả lời:

Luật Báo chí hay còn gọi là luật tự do báo chí cũng là một loại hình của Luật TCTT. Năm 1766, khi Thụy Điển ban hành luật tự do báo chí, người ta cho rằng đây là luật đầu tiên trên thế giới về tự do thông tin và tự do TCTT. Nói đến tự do báo chí, tự do thông tin và TCTT là một.

Tuy nhiên, ở Việt Nam Luật Báo chí và dự thảo Luật TCTT theo tôi là có sự khác biệt rất rõ. Luật Báo chí chỉ dành cho những người trong ngành báo chí. Vì phạm vi và cách thức điều chỉnh luật báo chí được viết dưới góc chiếu hoàn toàn khác, thiên về nghề nghiệp không phải dưới góc độ nhân quyền. Còn TCTT được viết dưới ánh sáng của quyền con người, dành cho tất cả mọi đối tượng, trong đó có báo chí. Những người làm báo sẽ là những người kinh doanh thông tin trong môi trường tự do thông tin.