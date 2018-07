Không khởi tố vụ án 'thông cung vụ Nga-Mỹ'

Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP.HCM, vừa có thông báo trả lời bà PTX, cán bộ Cục CSHS Bộ Công an thường trực phía Nam, về việc Cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án hình sự.

Theo PC44, “sau khi xác minh nguốn tin của bà X., tố giác bà NMP (nhân chứng trong vụ án Trương Hồ Phương Nga) vu khống bà X. nhận 50 triệu đồng để đưa cho cán bộ quản giáo (trại giam Chí Hòa) giúp thông cung với bị can Nguyễn Đức Thùy Dung. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định số 69-1 ngày 29-5-2018 không khởi tố vụ án hình sự với lý do bà X. đã rút yêu cầu không khởi tố hình sự đối với bà NMP về hành vi vu khống trên”.



Bị cáo Trương Hồ Phương Nga trong giờ giải lao ở phiên tòa ngày 22-6-2017 (Ảnh Hoài Nam)

PV Báo Pháp Luật TP.HCM liên lạc với bà X. đặt câu hỏi tại sao bà tố giác bà P. sau đó lại rút như thông báo của PC44, bà X. khẳng định bà không tố giác thì làm gì có việc bà rút.

PV tiếp tục đặt câu hỏi "vậy tại sao PC44 vào cuộc", thì bà X. cho biết: Do thông tin ở tòa bà P. khai nhưng bà không hề biết bà P. là ai, chỉ một lần nghe điện thoại của bà P. mới biết bà P., bà X. có ghi âm và cung cấp cho PC44 khi được yêu cầu.

"Riêng việc có quen với Trương Hồ Phương Nga, bà X. cho biết trước đây mẹ của Phương Nga có trình báo Phương Nga bỏ đi, lãnh đạo đã giao cho bà thụ lý. Việc bà P. khai đưa bà 50 triệu đồng giúp thông cung với bị can Nguyễn Đức Thùy Dung là vu khống “Mất thì đã mất rồi, tôi cũng không muốn vụ việc kéo dài nên không tố giác bà P.” – bà X. nói.



PV liên lạc với bà NMP (được cho là nhân vật bí ẩn trong vụ án Trương Hồ Phương Nga). Bà P. cho biết mẹ của Phương Nga nhờ bà đi đưa cho bà X. 50 triệu đồng ở một quán cà phê trên đường Nam Kỳ Khời Nghĩa. Việc đưa tiền cho bà X. có cả mẹ Phương Nga. Bà P. nói: “Tôi đã khai ở tòa và PC44 sau đó có cấm tôi xuất cảnh nhưng nay đã mở cho tôi và tôi đang ở nước ngoài”.

Được biết vụ án Nga-Mỹ sau một thời gian dài bị tạm đình chỉ, cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin vụ án này có tiếp tục bị truy tố nữa hay sẽ đình chỉ hẳn.