Lại phát hiện thêm điểm đổ chất thải của Formosa

Dân Nghệ An cũng sợ “sự kiện Formosa” Trưa 19-7, Công an xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã lập biên bản vi phạm đối với ông Nguyễn Hồng Phấn (58 tuổi, xã Diễn Hồng) do gây ô nhiễm môi trường. Đêm 18-7, người dân phát hiện xe tải của ông Phấn chở rác thải, phế liệu đến đốt ở bãi rác xã Diễn Hồng làm bốc khói nghi ngút và tỏa mùi hôi thối, khét khó chịu. Người dân nghi ngờ đây là rác từ dự án Formosa Hà Tĩnh nên trình báo công an xã. Lập tức, công an có mặt yêu cầu ông Phấn dừng ngay việc đổ, đốt rác và báo Phòng TN&MT, công an huyện đến làm rõ. Tuy vậy, ông Hà Văn Thống, Trưởng Công an xã Diễn Hồng, khẳng định qua xác minh cho thấy số rác này không phải từ Formosa Hà Tĩnh. Đ.LAM Sáng 19-7, UBND phường Kỳ Trinh bắt đầu thu gom khoảng 50-60 tấn rác sinh hoạt của Formosa có chữ Trung Quốc đổ ở rừng 327. Đối với 267 tấn bùn thải, trong đó có khoảng 190 tấn bùn thải công nghiệp do Formosa giao cho Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh vận chuyển, xử lý, cơ bản cơ quan chức năng đã tìm, khai quật gom đủ. Lượng chất thải trên được đưa đi lưu kho để chờ xử lý.