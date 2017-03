Minh bạch và nhu cầu tìm kiếm sự thật

Minh bạch là nhu cầu tất yếu Minh bạch thông tin là nhu cầu cơ bản, tất yếu của cuộc sống. Quyền tự do hoặc TCTT được xác định là một trong những quyền cơ bản của con người. Vì nếu không có thông tin thì người dân cũng không thể thực hiện được các quyền dân sự và chính trị khác, thậm chí là cũng khó thực hiện quyền được sống. Chẳng hạn nếu không có thông tin về an toàn thực phẩm thì người dân khó thực hiện được việc sống an toàn và lành mạnh. Đối với những thông tin về đường lối, chính sách của Nhà nước người dân cũng phải biết, đặc biệt là thông tin về những chính trị gia. Bởi những thông tin này sẽ cho người dân biết chính trị gia đó có phải là công bộc mà người dân lựa chọn chính xác hay không. Nếu những thông tin về hoạt động, tài sản của các chính trị gia được minh bạch thì người dân sẽ càng tin tưởng vào nhà nước. Chính vì không phải lúc nào các chính trị gia cũng chịu minh bạch những thông tin nói trên nên những vụ việc như “Tài liệu Panama” gây chấn động vì hành động giấu diếm, trốn thuế của các chính trị gia ở nhiều nước. Điều này chắc chắn không nên xảy ra. Ở Việt Nam, Quốc hội vừa thông qua Luật TCTT, cùng với những nguyên tắc công khai thông tin đã được hiến định thì những thông tin của Nhà nước là thuộc sở hữu của người dân. Luật TCTT cũng đã quy định những thông tin, dù người dân không yêu cầu cũng phải công khai như: chính sách, pháp luật, quy hoạch đất đai… Có những thông tin khi người dân yêu cầu thì Nhà nước phải đáp ứng theo nguyên tắc “công khai là tối đa, bí mật là ngoại lệ”. Chỉ một số thông tin là phải giữ bí mật để đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự và đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Còn lại, những thông tin khác cần phải công khai để người dân được biết. Ngay cả những thông tin bí mật thì cũng phải có thời gian giải mật. Những thông tin về hoạt động và thu nhập của lãnh đạo cũng phải công khai cho người dân được biết. Có người đặt vấn đề rằng: Thông tin tài sản là bí mật cá nhân và tài sản của lãnh đạo vì thế cũng không thể công khai. Nhưng điều đó chỉ áp dụng đối với công dân, còn với những “công bộc” của dân thì phải công khai. Còn nếu như một người không thích công khai thông tin tài sản thì có thể không tham gia chính trị để chịu những ràng buộc chính đáng này. GS NGUYỄN MINH THUYẾT