Nâng đường quá cao, quận lo, dân rầu

Nâng đường không phải là giải pháp chống ngập tối ưu Kinh Dương Vương là tuyến đường cửa ngõ TP và cũng là tuyến đường trọng điểm phát triển kinh tế của quận. Việc nâng đường không phải là giải pháp tối ưu để chống ngập mà sẽ gây ra những hệ lụy về giao thông và hoạt động kinh tế. Nâng đường chỉ chống ngập được cho tuyến Kinh Dương Vương và sẽ đẩy ngập ra các khu vực cận kề, tạo ra điểm ngập mới. Do đó, Sở GTVT, Trung tâm chống ngập cần xem xét lại và áp dụng đồng bộ bốn vấn đề: Xem xét giảm độ cao mặt đường Kinh Dương Vương; nạo vét cửa xả từ các cống ra kênh rạch như cửa xả Bến xe Miền Tây, cửa xả rạch Bà Tiếng, nạo vét các rạch Nhảy, rạch Ruột Ngựa, Nước Lên….; đặt van ngăn triều tại các cửa xả thuộc phường An Lạc, An Lạc A để ngăn triều cường chảy ngược lên; duy trì và tăng thêm số trạm bơm tại các vị trí trọng yếu nhằm bơm thoát nước mưa kết hợp với triều cường dâng cao. Về phía quận, chúng tôi đã chỉ đạo phòng quản lý đô thị giải quyết nhanh thủ tục, cấp phép xây dựng cho các hộ bị ảnh hưởng để họ sửa chữa hoặc xây mới nhanh nhà cửa, nhanh chóng trở lại hoạt động kinh doanh, mua bán. Với các hộ nghèo, quận sẽ xem xét cho vay ưu đãi từ quỹ giảm nghèo, quỹ xã hội để người dân có kinh phí sửa chữa nhà cửa. Ông NGUYỄN MINH NHỰT, Phó Chủ tịch UBND

quận Bình Tân, TP.HCM “Nâng đường cao là tôi không đồng tình” Các giải pháp, công trình chống ngập lâu nay chỉ tập trung lo cho các tuyến đường chính mà chưa lo cho cả hẻm, đường nhánh, cho cả một khu vực, lưu vực. Có lẽ chúng ta còn quá cạn nghĩ nên mới có câu chuyện ngập bị đẩy đưa từ vùng này sang vùng khác. Tôi không đồng tình với cách nâng đường để chống ngập như thế. Ông TRẦN VĂN AN, cán bộ hưu trí phường An Lạc