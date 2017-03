QH thảo luận dự thảo luật báo chí sửa đổi: Nhiều điều chưa thông, bất cập...

Công an xã, phường chỉ hỗ trợ hoạt động điều tra Chiều 26-11, QH đã biểu quyết thông qua dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sẽ có hiệu lực từ 1-7-2016). Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo luật không quy định công an xã, phường, thị trấn, đồn công an là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và có thẩm quyền tố tụng mà chỉ quy định trách nhiệm của cấp này hỗ trợ hoạt động điều tra. Trên thực tế, nhiều trường hợp công an xã, phường, thị trấn, đồn công an là cơ quan trực tiếp, đầu tiên tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, bảo vệ hiện trường, phát hiện bắt, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã lẩn trốn trên địa bàn và chuyển ngay cho cơ quan điều tra (CQĐT) có thẩm quyền để thực hiện hoạt động tố tụng. “Dự thảo luật quy định chỉ giao các cơ quan này được tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và thực hiện một số hoạt động hỗ trợ điều tra là phù hợp, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa và chuyển ngay cho CQĐT có thẩm quyền mà không xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nên không phải là hoạt động tư pháp” - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện giải thích thêm. Cụ thể, Điều 44 luật này quy định: Công an phường, thị trấn, đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các đồ vật, tài liệu có liên quan cho CQĐT có thẩm quyền. Cạnh đó, công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật có liên quan cho CQĐT có thẩm quyền. Trường hợp công an xã, phường, thị trấn, đồn công an phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã thì thu giữ, tạm giữ vũ khí, hung khí và bảo quản đồ vật, tài liệu có liên quan, lập biên bản bắt người, lấy lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật; giải ngay người bị bắt lên cơ quan công an cấp trên trực tiếp hoặc báo ngay cho CQĐT có thẩm quyền. ĐỨC MINH Các cơ quan báo chí không ngại khó nhưng thật lòng mà nói, người đứng đầu các tòa báo rất dễ mất ngủ khi nhận được tin nhắn chỉ đạo vào thời điểm đêm khuya, khi mà bài báo sắp qua nhà in. Thiết nghĩ dự thảo luật cần quy định rõ ràng về trách nhiệm trong chỉ đạo, định hướng thông tin trên báo chí. ĐBQH ĐOÀN NGUYỄN THÙY TRANG