Sẵn sàng ngồi lại để giải quyết dứt điểm vụ Thủ Thiêm

Sáng 8-6, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng tiếp một số hộ (7 hộ) dân đang khiếu kiện dự án Thủ Thiêm.



Ông Nguyễn Hồng Điệp cho biết: Theo kế hoạch làm việc, Ban Tiếp công dân và lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ gặp đại diện một số hộ, sau đó sẽ báo cáo Thủ tướng. “Mong bà con thông cảm, chúng tôi đã đến đây rồi, bà con không phải lo nữa” - ông Điệp nói.

Dân Thủ Thiêm muốn cùng chính quyền gỡ rối

Bà Lê Thị The (71 tuổi, phường Bình An, quận 2) cho biết bà đã tám năm nay cùng 70 người dân Thủ Thiêm thường xuyên ra Hà Nội để khiếu nại, khiếu kiện đòi quyền lợi trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bà và những hộ dân trên cho rằng gia đình họ nằm ngoài ranh quy hoạch so với Quyết định phê duyệt 367 của Thủ tướng năm 1996. Bà mong muốn Chính phủ lập đoàn thanh tra để làm rõ trắng đen về khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Quá lâu rồi, bà con khổ dữ lắm” - bà The nói. Điều kiện thứ hai mà bà The mong muốn là cùng với chính quyền TP.HCM gỡ rối. “Nếu TP thiện chí, bà con sẵn sàng chấp nhận hoán đổi nhà, đất sang khu 4,3 ha tại khu phố 1, phường Bình An” - bà The nói.

Ông Lê Văn Lung (khu phố 1, phường Bình An) nhắc lại năm 2009 UBND TP có ra thông báo thừa nhận khu vực nhà ông nằm ngoài quy hoạch nhưng không nằm ngoài ranh. “Cái này là sai” - ông Lung nói.

Theo ông Lung, do kết luận này mới xảy ra việc quận 2 cưỡng chế phá dỡ nhà của ông và các hộ dân. “Giữa những hội nghị tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM, từng tuyên bố vụ việc của chúng tôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Chính phủ và chờ kết luận thanh tra. Qua nhiều lần chỉ đạo của phó thủ tướng cho thanh tra các bộ, ngành, qua 4-5 kết luận chỉ đạo, đến nay quá hai năm rồi” - ông Lung băn khoăn.





Từ đó ông Lung cho rằng: “Nếu muốn rà soát cho rõ ràng những nội dung tố cáo của bà con, tối thiểu Thanh tra Chính phủ và bộ, ngành cũng phải tiếp xúc, làm việc trực tiếp với bà con chúng tôi, xem cho rõ ràng, xem chúng tôi có chứng cứ gì không”. “Việc sai trái này nằm ở nhiệm kỳ trước, những khó khăn dồn lại cho lãnh đạo khóa mới” - ông Lung bày tỏ. Ông cũng đề nghị cách hoán đổi cho những hộ bị cưỡng chế (vẫn còn khiếu nại, tố cáo) và những hộ chưa bị cưỡng chế (nhưng có quyết định cưỡng chế) về khu 4,3 ha. Cạnh đó, ông Lung đề nghị nếu Thủ tướng lập đoàn thanh tra thì trước khi báo cáo Thủ tướng, đoàn thanh tra phải tiếp xúc, làm việc với bà con để tiếp nhận các nội dung người dân tố cáo cùng tài liệu, chứng cứ của dân để Thủ tướng giải quyết đúng pháp luật.

Nếu thiếu sót, sẵn sàng tiếp thu để sửa chữa

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ rất xúc động khi bà con thông cảm cho lãnh đạo mới và nhất trí cùng nhau giải quyết.

Ông cho biết việc phải xem xét lại những quyết định, việc làm cách đây 20 năm là thách thức rất lớn đối với lãnh đạo TP hiện tại. “Chúng tôi cũng cố gắng hết mình, sẵn sàng tiếp nhận, gặp gỡ, trao đổi với bà con cô bác, nếu có gì thiếu sót thì sẵn sàng tiếp thu, ghi nhận để sửa chữa” - ông Mạng nói và khẳng định nếu trong dự án Thủ Thiêm còn thiếu sót thì phải sửa chữa.



Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng tại buổi tiếp xúc dân Thủ Thiêm ngày 8-6.

Ông cũng ghi nhận hai kiến nghị của bà con là lập đoàn thanh tra liên ngành về dự án và đề xuất hoán đổi đất tại khu 4,3 ha, về an sinh xã hội với các hộ tạm cư, đã nhận tiền đền bù nhưng không đủ tiền mua chung cư… Ông cho biết sau cuộc gặp ông sẽ tích cực làm việc, phân loại để giải quyết từng trường hợp cụ thể. “Tình hình cô bác tạm cư như thế nào, còn 102 hộ xử lý ra sao, an sinh xã hội thế nào, UBND TP sẽ làm. Đối với một số cô bác chưa đồng ý giá cả, TP cũng đang tính toán” - ông Mạng nói.

Liên quan đến tính pháp lý các tấm bản đồ do ông Võ Viết Thanh - nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM cung cấp, ông Mạng cho biết lãnh đạo TP đã báo cáo Thủ tướng và sẽ sớm có thông tin chính thức về việc này. “Vài tuần nữa Chính phủ sẽ có kết luận căn cứ vào đâu để giải quyết vấn đề tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. UBND TP sẽ chấp hành chỉ đạo của Chính phủ” - ông Mạng nói.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, cho rằng trong quá trình giải quyết các khiếu nại tại Thủ Thiêm, ngoài những vấn đề cũ còn có nhiều vấn đề phát sinh phải xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. “Bản thân chúng tôi cũng thấy có gì đó chưa trọn vẹn mặc dù đã làm hết chức năng, hết trách nhiệm, tôi tin rằng bà con cũng hiểu, thông cảm và chia sẻ. Sự việc kéo dài lâu nhưng chưa có kết quả tốt, bà con vẫn chưa hài lòng” - ông Điệp tâm tư.