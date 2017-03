Sau vụ chìm tàu trên sông Hàn: Mối lo ‘độ’ tàu cá thành tàu du lịch

Tàu Thảo Vân 2 đã bị “quản thúc” 2 ngày trước khi gây tai nạn Theo thông tin chúng tôi có được, trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 có một số cơ quan chức năng đã chưa làm tròn trách nhiệm. Cụ thể, ngày 2-6, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã có cuộc họp để xử lý các tàu du lịch không đảm bảo an toàn trên sông Hàn. Có ba tàu không đảm bảo an toàn được nêu đích danh, gồm Thảo Vân 2, Đại Thành và Đna - 0451. Nhiều ý kiến đề nghị cần “trục xuất” ba tàu này ra khỏi khu vực cảng sông Hàn. Ngay sau đó, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã giao Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp với Thanh tra Sở, trạm biên phòng sông Hàn di dời các tàu này về neo đậu tại khu vực Trạm cửa khẩu sông Hàn trước 20 giờ ngày 2-6 và bàn giao cho lực lượng biên phòng quản lý. Các tàu tuyệt đối không được rời khỏi khu vực trên khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng. Trong đêm 2-6, lực lượng chức năng đã cưỡng chế đưa các tàu này về vị trí quy định. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà ngày 4-6 tàu Thảo Vân 2 vẫn hoạt động dẫn tới bị chìm (!?). __________________________________ Năm 2015, Tiền Giang đón hơn 1,5 triệu du khách, trong đó có khoảng 60% khách du lịch bằng phương tiện đường thủy. Toàn tỉnh có 340 tàu du lịch cùng hơn 300 phương tiện đò chèo. Thời gian qua, tỉnh chưa xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động du lịch đường thủy, cũng chưa phát hiện phương tiện chở khách không có giấy phép. Ông NGUYỄN TẤN PHONG, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL

tỉnh Tiền Giang Mọi hoạt động du lịch đường thủy tại Tiền Giang đều được kiểm soát chặt qua bốn bến tàu, hai bến tại TP Mỹ Tho và hai bến tại huyện Cái Bè. Tại mỗi bến đều có ban quản lý giám sát chặt chẽ điều kiện an toàn như áo phao, số lượng khách, tàu nào đúng quy định mới được xuất bến. Ngoài ra tỉnh cũng chỉ cấp phép hoạt động du lịch vào ban ngày để thuận lợi cho việc quản lý. Ông HUỲNH VĂN NGUYỆN,

Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang HOÀNG NAM ghi Tại Cần Thơ có hai doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch có phòng ngủ với tổng số chín tàu, trọng tải 204 khách. Cạnh đó có 148 tàu không có phòng ngủ với sức chở hơn 1.400 người (55 tàu do tám khách sạn, công ty du lịch khai thác cùng 93 tàu hoạt động tự do). Các tàu này tuân thủ khá tốt quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Trong đợt kiểm tra vào tháng 5 vừa qua, Sở chưa phát hiện lỗi nào nghiêm trọng. Bà NGUYỄN HOÀNG DIỄM, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở VHTT&DL TP Cần Thơ N.NAM ghi