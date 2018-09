(PL)- Chiều 13-9, đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam) đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh Trung thu Bảo Hưng (694/14 Phan Châu Trinh, phường An Sơn, TP Tam Kỳ) do ông Nguyễn Anh Hoàng làm chủ. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.