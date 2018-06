Thêm 1 kẻ giả công an kích động tụ tập bị bắt

Ngày 17-6, Công an TP.HCM và các lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở để làm việc với 140 người có dấu hiệu, hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng.



Nghi can Tuân giả công an bị bắt giữ.

Những người này mang theo các khẩu hiệu “Phản đối Luật Đặc khu”, “Phản đối Luật An ninh mạng”.



Trong đó, Công an phát hiện Trần Quốc Tuân (sinh năm 1995, ngụ Hà Nội) giả danh công an, mặc áo khoác có in công an hiệu và dòng chữ Công an TP.HCM và có mang theo thẻ công an giả.



Tang vật Tuân dùng để đóng giả công an.

Tính đến nay, liên quan đến việc tụ tập đông người, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bảy bị can về các tội: phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản…

Công an đang tiếp tục điều tra những người này.