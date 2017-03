Thủ tục đình công rườm rà, đình công tự phát gia tăng

Vi phạm tiền lương, thưởng phổ biến Nguyên nhân các các vụ đình công, ngưng việc tập thể bùng phát thời gian qua, do người sử dụng lao động chỉ trả tiền lương thấp hơn mức tối thiểu để tính đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, ngoài ra các khoản phụ cấp theo quy định đưa vào thu nhập để đóng BHXH nhưng các doanh nghiệp đã lờ đi. Đáng chú ý, các doanh nghiệp không xây dựng thang, bảng lương, quy chế nâng lương, mà chỉ chi trả cao hơn mức lương tối thiểu theo quy định chút ít để đối phó. Cá biệt, nhiều doanh nghiệp chẻ nhỏ nhiều bậc thang, bảng lương để người lao động khó đạt. Ngoài ra, các doanh nghiệp vi phạm trong việc giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động kéo dài thời gian thử việc, không ký hợp đồng lao động hoặc ký không đúng hợp đồng lao động để trốn tránh đóng BHHX, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… Việc đối thoại thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, người sử dụng lao động chưa phối hợp với công đoàn cơ sở. Doanh nghiệp vi phạm thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tăng ca liên tục, tổng số giờ huy động làm thêm vượt quá quy định của pháp luật… Ngoài ra còn có nguyên nhân từ người lao động do trình độ văn hóa thấp, chưa có kỹ năng, tay nghề, am hiểu pháp luật còn hạn chế nên khó ký hợp đồng lao động có điều khoản chưa phù hoặc không đúng quy định pháp luật, tuy nhiên do nhu cầu việc làm nên vẫn ký, dẫn đến nảy sinh các vụ tranh chấp.