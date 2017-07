Trịnh Xuân Thanh đầu thú

Ngày 31-7, Trịnh Xuân Thanh (sinh ngày 13-2-1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội), bị can bị truy nã trong nước và quốc tế, đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đầu thú.

Ông Thanh bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã ngày 16-9-2016.

Thua lỗ hơn 3.200 tỉ vẫn lên chức liên tục

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Bộ Công an cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo quy định và đang thực hiện quy trình tố tụng tiếp theo.

Trước đó, ngày 17-4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo, đã yêu cầu các cơ quan tố tụng tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); truy bắt, dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

Theo cơ quan tố tụng, bị can Trịnh Xuân Thanh sau khi gây thua lỗ hơn 3.200 tỉ đồng tại PVC đã được chuyển sang Bộ Công Thương. Ông Thanh liên tục được bổ nhiệm qua nhiều chức vụ ở bộ này rồi chuyển về làm phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, trúng cử đại biểu Quốc hội.



Bị can Thanh được Bộ Công an thông báo là ra đầu thú ngày 31-7. Ảnh: CTV

Trong thời gian làm chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), ông Thanh cùng các đồng phạm đã để công ty này thua lỗ hơn 3.262 tỉ đồng.

Đến ngày 15-3, sau quá trình xét xử vụ án lừa đảo tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự ngay tại tòa đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch PVC và một số cá nhân về tội tham ô tài sản.

Liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, hai thứ trưởng, một bộ trưởng cũng đã bị kỷ luật.

Đã phong tỏa một số tài sản liên quan

Theo nguồn tin từ VKSND Tối cao, đến thời điểm hiện nay, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa các tài sản có liên quan đến bị can Trịnh Xuân Thanh để phục vụ công tác điều tra và thi hành án. Tuy nhiên, số tài sản bị phong tỏa chưa được thông tin cụ thể.

Trong đó đáng chú ý, một số tài sản tại khu biệt thự rộng hơn 3.300 m2 trên đỉnh núi Tam Đảo (thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đứng tên Công ty TNHH Mai Phương, do ông Trịnh Xuân Giới (cha bị can Thanh) làm đại diện. Hiện biệt thự trị giá hàng trăm tỉ đồng này đang bị phong tỏa.

Đến thời điểm hiện tại, liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công an đã bắt giữ 10 bị can để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Ông Thanh ra đầu thú sẽ làm quá trình điều tra mở rộng vụ án của Bộ Công an thuận lợi hơn.