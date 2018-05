Việt-Mỹ tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh hàng hải

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, chiều 25-5, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã tiếp Đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh tại Mỹ đến chào nhân dịp đại sứ chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã dành cho đại sứ nghi thức tiếp tân cao nhất tại Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng với cờ hai nước và tiêu binh. Bộ trưởng James Mattis đã trực tiếp ra tận cửa đón và mời đại sứ đến phòng hội kiến.



Cuộc hội kiến của Đại sứ Phạm Quang Vinh và Bộ trưởng Mattis.

Tại cuộc hội kiến, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Đại sứ Phạm Quang Vinh đánh giá cao những bước tiến quan trọng trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt-Mỹ trong thời gian vừa qua, trong đó có hợp tác về an ninh quốc phòng.

Bộ trưởng James Mattis khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực, ủng hộ một nước Việt Nam phát triển vững mạnh, độc lập và thịnh vượng cũng như tăng cường hợp tác về quốc phòng, như tìm kiếm cứu hộ, cứu trợ thiên tai, an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bộ trưởng Mattis và Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, việc tăng cường quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ, bảo đảm hòa bình, an ninh, hợp tác phát triển ở khu vực, trong đó có vấn đề biển Đông, bảo đảm tự do, an ninh hàng hải, hàng không và tôn trọng luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Bộ trưởng James Mattis cám ơn và đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Phạm Quang Vinh trong nhiệm kỳ công tác của mình vào tăng cường quan hệ hai nước, trong đó có an ninh quốc phòng.



Đại sứ Phạm Quang Vinh cám ơn Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Mỹ, đánh giá cao đà phát triển quan hệ hai nước trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao gần đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Mỹ và của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam, cũng như chuyến thăm lịch sử tới Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ khẳng định tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hợp tác quốc phòng giữa hai nước, nhất là kết quả chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tới Mỹ và của Bộ trưởng James Mattis tới Việt Nam.