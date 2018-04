VKS Phú Thọ nói về tin khởi tố ông Phan Văn Vĩnh

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Ảnh: CAND

Tuy nhiên trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Minh Hương, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ, cho biết "vẫn đang nghiên cứu".

Trong một diễn biến khác, báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Văn phòng Chủ tịch nước để hỏi về khả năng tước quân hàm với tướng Vĩnh. Tin từ cơ quan này cho biết: "Việc này phải có quy trình, thủ tục. Chúng tôi sẽ thông tin khi có quyết định".

Trao đổi với chúng tôi chiều cùng ngày, về thông tin khởi tố ông Vĩnh, Thiếu tướng Lương Tam Quang, chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an sẽ có thông tin chính thức sau trên cổng thông tin Bộ Công an.

Trước đó, ngay sau khi tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an), vào ngày 15-3, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Hóa.

Như vậy, theo thông tin PV nắm được, tính tới thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 84 bị can trong vụ án nói trên, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an).