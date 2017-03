Vô hiệu hóa các yếu tố phiền toái trên Facebook

Đây là một cái tên khá quen thuộc với bất cứ ai thường xuyên truy cập internet, được sử dụng để vô hiệu hóa banner, pop-ups và các mẫu quảng cáo trên video. Hiện tại thì Adblock Plus đang được cung cấp như một thành phần mở rộng cho các trình duyệt tại địa chỉ (https://adblockplus.org/en/). Ở đây người viết sẽ thực hiện cài đặt trên Google Chrome, đối với những trình duyệt khác, các bạn cũng thực hiện tương tự.

Đầu tiên, bạn nhấn vào nút Install for <tên trình duyệt> và làm theo các bước hướng dẫn để bắt đầu cài đặt. Khi hoàn tất, biểu tượng của chương trình sẽ xuất hiện trên thanh địa chỉ, và đồng thời nó cũng mở ra một trang mới cho phép bạn cấu hình một số cài đặt bao gồm Malware Blocking (chặn các phần mềm độc hại), Remove Social Media Button và Disable Tracking (vô hiệu hóa tính năng theo dõi dấu vết của bạn).





Cấu hình một số cài đặt

Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm ở đây là làm thế nào để có thể ngăn chặn được các lời đề xuất trên Facebook? Rất đơn giản, bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ (http://facebook.adblockplus.me/en/) và thêm vào các nội dung mong muốn. Nhấn nút Add 2 lần nếu như bạn muốn sử dụng các bộ lọc Block only sidebar annoyances (chặn các nội dung xuất hiện trong sidebar), Block only new feed annoyances (các nội dung trong New Feed) và Block all là chặn cả hai.

Các bộ lọc dành cho Facebook.

Ngoài ra, khi rê chuột lên các tùy chọn này, bạn sẽ thấy nó xuất hiện các thông tin chi tiết của mỗi bộ lọc. Bên cạnh đó, để ngăn chặn sự xuất hiện của tất cả các quảng cáo, hãy chắc chắn rằng bạn đã bỏ dấu chọn ở ô Allow some non-intrusive advertising trong mục Options của chương trình.





Danh sách các thành phần bị chặn.

Sau khi thực hiện những điều này, bạn cần làm mới Facebook hoặc đăng nhập lại thì mới có thể thấy được sự khác biệt. Nhìn chung, lúc này trang Facebook trông sẽ gọn gàng hơn, cho phép bạn dễ dàng tập trung vào các nội dung cần xem.

Facebook trước và sau khi sử dụng các bộ lọc của Adblock Plus.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng phần mở rộng Adblock (http://goo.gl/PhjIm), bạn cũng có thể áp dụng được thủ thuật này. Chỉ cần truy cập vào địa chỉ trên, nhấn Add tại các mục cần sử dụng để nó đăng kí bộ lọc là được.