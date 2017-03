Vụ 5 công an đánh chết người: VKS Phú Yên khẳng định Phó Công an Tuy Hòa có dấu hiệu phạm tội

Các công an ở Phú Yên đã tước đi mạng sống của công dân Ngô Thanh Kiều nhưng lại được xử mức án nhẹ hều. Trong ảnh: Người thân anh Kiều ôm di ảnh của anh và hình ảnh thi thể anh cho thấy các công an đã đánh anh rất dã man, tàn bạo. Ảnh: TẤN LỘC

Sáng 29-4, ông Nguyễn Hữu Phúc, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên đã ký quyết định kháng nghị phúc thẩm số 04/QĐ-KNPT để kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm (số 40/2014/HSST ngày 3-4) của TAND TP Tuy Hòa vụ án năm sĩ quan công an dùng nhục hình, đánh chết anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên).

Bản kháng nghị cho rằng bản án sơ thẩm đã áp dụng Điều 298 Bộ luật Hình sự để xét xử các bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, Công an TP Tuy Hòa), Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) tội dùng nhục hình là có căn cứ, đúng người, đúng tội.



Bản kháng nghị của Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa mới ký sáng nay, 29-4-2014. Ảnh: TẤN LỘC

Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi anh Ngô Thanh Kiều, các bị cáo trên tuy không có mặt cùng lúc nhưng biết các bị cáo khác đánh Ngô Thanh Kiều mà không có ý kiến gì. Viện KSND tỉnh Phú Yên cho rằng có cơ sở kết luận các bị cáo biết việc dùng nhục hình và đã tiếp nhận ý chí của nhau. Do đó, các bị cáo phải chịu chung hậu quả gây đa chấn thương phần mềm và việc gây ra cái chết đối với nạn nhân Kiều.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như Huy đã phạm tội dùng nhục hình thuộc trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm chỉ áp dụng khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự để xử phạt các bị cáo trên là không đúng quy định của pháp luật và không tương xứng với tính chất, mức độ, của hành vi phạm tội và hậu quả do các bị cáo gây ra.

Bản kháng nghị của Viện KSND tỉnh Phú Yên nhận định: Đối với ông Lê Đức Hoàn (Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa) là trưởng ban chuyên án, phó Công an TP Tuy Hòa đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, để xảy ra việc dùng nhục hình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự nhưng chưa được cấp sơ thẩm điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định trên, Viện KSND tỉnh Phú Yên đề nghị TAND tỉnh này xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.

Như PLO đã thông tin, do nghi ngờ liên quan đến một vụ trộm, lúc 3 giờ khuya 13-5-2012, Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Công an huyện Tây Hòa, Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay, bắt anh Ngô Thanh Kiều đưa trụ sở Công an TP Tuy Hòa. Trong quá trình lấy lời khai, các cán bộ công an thay phiên nhau đánh đập anh Kiều đến chết. Kết luận giám định pháp y cho thấy trên thi thể anh Kiều có 72 vết thương, tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa diễn ra từ 26-3 đến 3-4, TAND TP Tuy Hòa đã áp dụng khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự phạt Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù; áp dụng khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự phạt Nguyễn Minh Quyền hai năm tù, Phạm Ngọc Mẫn 18 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang 15 tháng tù treo, Đỗ Như Huy 12 tháng tù treo.

Viện KSND Phú Yên cho rằng cả năm bị cáo công an phải chịu chung hậu quả cái chết đối với anh Ngô Thanh Kiều. Ảnh: TẤN LỘC

Sau khi báo chí phản ánh, dư luận bày tỏ bất bình vì cho rằng xử các bị cáo tội dùng nhục hình là không đúng luật, mức án đối với các bị cáo quá nhẹ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu viện trưởng Viện KSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao chỉ đạo xử lý vụ án đúng quy định pháp luật.

Ngày 14-4, Viện phó Viện KSND Tối cao Nguyễn Hải Phong cùng Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao Lê Bá Thân đã trực tiếp đến Phú Yên làm việc xung quanh việc xét xử vụ án trên. Ngoài ra, gia đình bị hại cũng đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án; bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành cũng đã gửi đơn kháng án kêu oan, cho rằng mình không đánh anh Kiều; đồng thời đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi của những người đã đánh chết anh Kiều nhưng không nhận tội.

TẤN LỘC