Vụ bắt giữ hòn đá 30 tấn: Đề xuất tịch thu, phạt người khai thác 1 tỉ đồng

Công an đề nghị tịch thu sung công quỹ hòn đá canxedon 30 tấn.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đề xuất xử phạt tài xế Hoàng Văn Nghĩa (trú TP. Buôn Ma Thuột) 35 triệu đồng về hành vi vận chuyển đá đi tiêu thụ và xử phạt các ông Nguyễn Chí Thanh và ông Trương Quốc Hảo (trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông) mỗi người 550 triệu đồng về hành vi khai thác đá trái phép.





Hòn đácanxedon 30 tấn lúc mới phát hiện.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, vào ngày 10-2 ông Nguyễn Chí Thanh (trú xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil) trong quá trình đào hồ tưới nước tại rẫy thì phát hiện tảng đá bán quý nặng gần 30 tấn. Chính quyền xã Đắk Gằn đã cử lực lượng xuống lập biên bản, canh giữ hòn đá.



Hố phát hiện hòn đá khủng.

Đến khoảng 21 giờ, ngày 11-2, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, bắt giữ xe rơ moóc do tài xế Hoàng Văn Nghĩa điều khiển vận chuyển hòn đá đi tiêu thụ. Cơ quan công an đã đưa phương tiện cùng hòn đá về trụ sở tạm giữ để điều tra vì tài xế không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hòn đá.



Hiện trường khai thác hòn đá khủng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hòn đá thuộc chủng loại đá bán quý canxedon cấm khai thác, buôn bán.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Thanh cho biết, hòn đá được tình cờ phát hiện khi ông đào rẫy lấy nước tưới và cũng không biết đó là đá quý cấm khai thác. Khi phát hiện đá, ông Trương Quốc Hảo (chủ máy múc) đã thỏa thuận đưa cho ông Thanh 70 triệu đồng để được tự khai thác hòn đá này. Hòn đá khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Theo ông Thanh, tại địa phương, người dân đã khai thác loại đá này cả chục năm, nhưng chưa thấy ai bị bắt, xử lý.



Hòn đácanxedon 30 tấn và phương tiện bị tạm giữ tại công an tỉnh Đắk Nông.

Về phía đơn vị vận tải, ông Nguyễn Văn Thư (giám đốc Công ty TNHH vận tải cơ giới Tân Hưng Phát, đơn vị được thuê vận tải) cho biết sau khi xe bị bắt giữ, tài xế Hoàng Văn Nghĩa và phụ xe đã bỏ trốn khỏi công ty, đi làm ở một nơi khác.