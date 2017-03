Vụ điều tra viên gọi người nhà bị can trả nợ: VKS cho bị can tại ngoại

Chiều 18-3, ông Nguyễn Văn Bốn - Viện trưởng VKSND huyện Bù Gia Mập đã ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị can Trần Thị Búp được tại ngoại điều tra.

Trước đó, bà Búp bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong các số báo ra ngày 16, 17, 18-3).

Bị bắt vì nợ nần

Như chúng tôi đã thông tin, tháng 8-2014, bà Búp có làm ăn với bà B. Trong quá trình kinh doanh, bà B. có mượn của bà Búp hơn 4 tỉ đồng. Sau nhiều lần trả, đến ngày 30-1-2015, bà B. còn nợ bà Búp 1,85 tỉ đồng. Đến ngày 1-2-2015, bà Búp mua của bà B. hai container hạt điều trị giá hơn 1,6 tỉ đồng. Sau khi nhận hạt điều, bà Búp thanh toán và còn nợ lại bà B. 886 triệu đồng. Lấy lý do bà B. còn nợ mình 1,85 tỉ đồng, bà Búp cấn tiền để trừ bớt nợ. Sau đó giữa bà Búp và bà B. nhiều lần gặp gỡ để thống nhất nợ nần nhưng hai bên không thỏa thuận được, bà B. tố cáo sự việc lên công an.

Chiều 12-2-2015 (ngày 24 tết), cơ quan điều tra Công an huyện Bù Gia Mập bắt tạm giam bà Búp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, VKSND huyện Bù Gia Mập đã ký phê chuẩn lệnh bắt này.

Chiều 18-3, bà Búp được tại ngoại và tiếp tục kêu oan. Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với bà Búp (ảnh nhỏ). Ảnh: NĐ

Sau khi bắt giam bà Búp, công an có nhiều bất thường trong việc thúc giục bị can và gia đình trả nợ mà theo tố cáo của ông Vũ Xuân Dần (con rể bà Búp) là công an quá sốt sắng, điều tra viên điện thoại, gợi ý trả nợ, lo tại ngoại…

Sau hơn một tháng bị tạm giam, bà Búp có biểu hiện suy nhược và bà tiếp tục kêu oan: “Nợ nần của tôi và bà B. chỉ là quan hệ dân sự. Hai bên chưa thỏa thuận được chuyện nợ nần thì công an lại khởi tố, bắt giam tôi. Tôi bị oan, mong các cơ quan chức năng trả lại công bằng, danh dự cho tôi”.

Người phê chuẩn lệnh bắt nhận sai sót

Về vụ án trên, chiều 18-3, một lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Phước cho biết: Sau khi báo phản ánh, lãnh đạo VKS tỉnh đã yêu cầu các cá nhân liên quan giải trình. Hiện hồ sơ vụ bà Búp đang được VKS tỉnh rà soát toàn bộ quy trình tố tụng và làm rõ các vấn đề liên quan. “Những người có liên quan đã làm giải trình và kiểm điểm trách nhiệm. Bước đầu người ký quyết định phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đã giải trình, nhận có sai sót khi không báo cáo lãnh đạo VKS trước khi ký. Ngoài ra, việc bắt khẩn cấp bà Búp trong vụ việc này là không đúng. Hiện các phòng nghiệp vụ của VKS tỉnh đang tiếp tục làm rõ hồ sơ và các dấu hiệu bất thường của vụ án” - vị này nói.

Về việc con rể bà Búp cho rằng việc bắt bà Búp là hình sự hóa quan hệ dân sự, vị lãnh đạo VKS tỉnh cho hay: “Việc này VKS tỉnh và công an tỉnh tiếp tục làm rõ”.

“Riêng việc một phó công an huyện yêu cầu bà Búp và người nhà trả tiền nhưng khi bà Búp kêu oan thì vị này không cho người nhà tiếp tục nói chuyện là bất thường. Điều tra viên điện thoại cho người nhà thúc giục, gợi ý gia đình đem tiền lên gặp lãnh đạo công an huyện… cũng không bình thường, không đúng và VKS tỉnh cũng đang xem xét dấu hiệu này” - vị lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Phước nói.

Lãnh đạo Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý nghiêm

Cũng liên quan đến dấu hiệu bất thường của điều tra viên và một lãnh đạo Công an huyện Bù Gia Mập, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã chỉ đạo giám đốc Công an tỉnh Bình Phước làm rõ, xử lý nghiêm các cán bộ liên quan. “Đây là vụ việc nghiêm trọng, cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo công an, VKS tỉnh phải khẩn trương xử lý, không được bao che. Xử lý nghiêm, đến nơi đến chốn các sai phạm, người dân sẽ càng thêm tin tưởng vào cơ quan tố tụng” - một lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước nhấn mạnh.

Một lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Phước cũng cho biết thêm: Do những thông tin mà báo phản ánh ngoài điều tra viên tên T. còn có thông tin liên quan đến một phó công an, một phó viện trưởng huyện Bù Gia Mập nên lãnh đạo VKS tỉnh đang chỉ đạo nhanh chóng làm rõ…