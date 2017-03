Vụ vội chôn nạn nhân TNGT: ‘Người chỉ đạo phải chịu trách nhiệm’

Sáng nay (28-4), lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên đã nghe lãnh đạo Công an huyện Sơn Hòa trực tiếp báo cáo vụ giao xác nạn nhân tai nạn giao thông cho chủ xe chôn cất mà không thông báo cho gia đình. Khi PV liên lạc để nắm thông tin cụ thể sau cuộc làm việc trên, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Công an Phú Yên, từ chối trả lời với lý do: “Đây là họp hành, công việc nội bộ của công an. Vụ việc đang được Công an huyện Sơn Hòa làm”. Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Phó Công an huyện Sơn Hòa, người trực tiếp báo cáo cho lãnh đạo Công an tỉnh, cũng từ chối trả lời với lý do quá bận.

“Không ai phân công tôi thông báo!”

Theo báo cáo trước đây của Công an huyện Sơn Hòa, sáng 6-4, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông với xe tải chở mía, anh Huỳnh Xuân Điền (35 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) được đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Sơn Hòa, sau đó chuyển đến BV Đa khoa Phú Yên. Trong sáng cùng ngày, Công an huyện Sơn Hòa cử ông Bùi Ngọc Khánh, Phó Công an thị trấn Củng Sơn cùng một cán bộ trinh sát Công an huyện đến nhà anh Điền để xác minh nhân thân nạn nhân và thông báo cho gia đình về vụ tai nạn.

Tuy nhiên, hai người này không thông báo. Sau khi anh Điền chết, hai cán bộ công an trên tiếp tục được cử đến nhà nạn nhân nhưng vẫn không nói gì. Công an huyện Sơn Hòa cho rằng không xác định được nhân thân nạn nhân nên đã giao xác anh Điền cho chủ xe chôn cất tại nghĩa trang xã Suối Bạc lúc 20g ngày 7-4.

Khi gia đình nạn nhân khiếu nại, lãnh đạo Công an huyện Sơn Hòa cho rằng nguyên nhân của việc giao xác nạn nhân cho chủ xe chôn cất sớm là sai sót của cán bộ được phân công đến gia đình nạn nhân thông báo nhưng đến nơi nói không rõ ràng, cụ thể.

Tuy nhiên, tiếp xúc với PV Pháp Luật TP.HCM, Thượng úy Bùi Ngọc Khánh, Phó Công an thị trấn Củng Sơn, khẳng định ông không hề được bất kỳ ai phân công làm nhiệm vụ đến thông báo cho gia đình nạn nhân. “Khoảng 11g kém ngày 6-4, một cán bộ trinh sát Công an huyện đến bảo tôi chỉ nhà anh Huỳnh Xuân Điền. Do tôi phụ trách khu phố của anh Điền ở nên tôi trực tiếp dẫn đi. Lúc đó, tôi không biết Công an huyện bảo tôi dẫn đến nhà anh Điền để làm gì. Chúng tôi có vào nhà cha anh Điền. Cán bộ trinh sát Công an huyện có hỏi thăm gì đó chứ không nói gì rồi chúng tôi về. Trước đây tôi có quen biết anh Điền. Tuy nhiên, do vụ tai nạn giao thông xảy ra ngoài địa bàn thị trấn Củng Sơn nên tôi không biết gì về vụ tai nạn đó hết”- ông Khánh phân trần.

Ông Khánh cũng khẳng định ông chỉ dẫn cán bộ trinh sát Công an huyện đến nhà cha anh Điền một lần vào trưa 6-4 chứ không phải hai lần như Công an huyện cung cấp thông tin cho báo chí. Ông Khánh cho biết thêm, lãnh đạo Công an huyện đã yêu cầu ông lên Công an huyện làm việc, viết giải trình. Tuy nhiên, do bận công việc nên hiện nay ông chưa làm giải trình. “Chuyện có sao tôi nói vậy! Tôi không lo ngại gì hết. Còn việc kết luận thế nào là của lãnh đạo Công an huyện”- ông Khánh nói.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của PV “vì sao đã đến nhà nạn nhân mà không thông báo trong khi nạn nhân đang cấp cứu ở bệnh viện”, ông Võ Trọng Khang, cán bộ trinh sát Công an huyện Sơn Hòa, người được ông Khánh dẫn đi, chỉ nói: “Nếu như biết chắc chắn thì đã thông báo rồi!”. Tuy nhiên, ông Khang từ chối cho biết ai đã chỉ đạo, phân công ông đến thông báo cho gia đình nạn nhân; khi về ông có báo cáo lại cho lãnh đạo không.





Một nhân chứng chỉ hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: TẤN LỘC

Người chỉ đạo phải chịu trách nhiệm

Thượng tá Lê Xuân Lợi, Phó Công an huyện Sơn Hòa cho biết người trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ tai nạn giao thông trên là Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Phó Công an huyện. “Tôi có nghe anh Tuyên báo lại là có chỉ đạo Khánh đi xác minh, thông báo nhưng đến nơi nói không đúng hoặc như thế nào đó. Nếu anh Khánh nói không ai giao thì người chỉ đạo phải chịu trách nhiệm. Có thể do chỉ đạo tới đâu anh em làm tới đó. Chẳng hạn, nếu anh bảo đến thông báo có nạn nhân bị tai nạn chết để gia đình đến nhận xác thì người ta đã đến nhận rồi. Còn nếu anh phân công cán bộ đến hỏi xem anh Điền có nhà hay không lại là chuyện khác, tức anh em chỉ có nhiệm vụ xác minh anh Điền có nhà hay không thôi. Do anh chỉ đạo không rõ ràng, đến nơi đến chốn thì anh em vẫn đến nhà nhưng không thông nói cụ thể, về họ báo lại thì họ đâu có sai. Đáng lẽ, sau khi chỉ đạo phải kiểm tra, yêu cầu cán bộ được cử đi thông báo phải báo cáo kết quả như thế nào. Tôi cho rằng người chỉ đạo phải chịu trách nhiệm. Do đó, Công an huyện sẽ kiểm điểm làm rõ, mổ xẻ chuyện đó để quy trách nhiệm là chỉ đạo làm sao, hay cán bộ đi làm không hết trách nhiệm”- ông Lợi nói.

Theo ông Phạm Đình Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, cả Công an huyện Sơn Hòa, Công an thị trấn Củng Sơn đều biết người bị nạn là anh Huỳnh Xuân Điền nhưng đã không làm đúng quy trình theo quy định của pháp luật. “Anh Tuyên giải thích lý do giao xác cho chủ xe chôn cất sớm là do các cơ sở báo về không xác định được nhân thân người bị nạn. Vấn đề đặt ra là vì sao Công an huyện cử cán bộ đến nhà anh Điền thông báo? Vậy chỉ đạo làm việc này và có kiểm tra không? Rõ ràng Công an huyện đã biết hoặc khả nghi người bị nạn là anh Điền”- ông Phụng phân tích. Cũng theo ông Phụng, việc Công an huyện lấy lý do sợ tốn chi phí bảo quản tử thi là không thể chấp nhận vì bệnh viện không thu khoản phí nào.

Còn theo Thượng tá Lê Xuân Lợi, ông Nguyễn Quang Tuyên có nói Công an huyện đã xin ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện rồi mới giao xác nạn nhân cho chủ xe chôn cất sớm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch UBND huyện khẳng định Công an huyện, VKS huyện không hề báo cáo, xin ý kiến việc cho mai táng nạn nhân. Theo một tài liệu do PV thu thập được, trước khi giao xác nạn nhân cho chủ xe chôn cất sớm, ông Tuyên đã điện thoại yêu cầu lãnh đạo UBND xã Suối Bạc phối hợp chôn cất nạn nhân nhưng chủ tịch UBND xã này không chấp hành. Sau đó, ông Tuyên mới điện thoại cho bí thư Đảng ủy xã Suối Bạc. Lãnh đạo UBND xã Suối Bạc khẳng định hoàn toàn không nhận chỉ đạo từ chủ tịch huyện. “Chủ tịch huyện, UBND huyện không chỉ đạo việc chôn cất sớm”- nguồn tin này cho biết.



Một nhân chứng kể lại vụ tai nạn. Ảnh: TẤN LỘC

Hướng điều tra tắc trách ngay từ đầu

Ông Phạm Đình Phụng cho rằng nguyên nhân chủ yếu của sự việc trên là hướng điều tra của Công an huyện đã tắc trách ngay từ đầu. “Khi điều tra vụ tai nạn, ngay từ đầu, công an đã nghĩ người mặc quần đùi, cầm hai viên đá ra đường là người không bình thường, là người bệnh tâm thần ở nơi khác. Đó là hướng điều tra tắc trách”- ông Phụng nhìn nhận.

Ông Phụng cũng rất bức xúc trước ý kiến cho rằng anh Điền là người bệnh tâm thần nên lao vào xe tải chở mía tự tử vì phó chủ tịch huyện rất rõ về gia đình anh Điền. Ngay trước ngày bị nạn, anh Điền còn đến nhà ông Phụng mời đám giỗ. “Sao lại nói Điền bị điên? Điền là bộ đội xuất ngũ, làm ăn cực kỳ chăm chỉ, gia đình, nhà cửa ổn định. Điền chỉ có cái tật là hay uống rượu, mà có say nó cũng hiền lành chứ không quậy phá gì. Theo tôi, có thể Điền uống rượu quá say từ tối hôm trước nên không kiểm soát được chứ không có lý do gì để tử tử. Nói Điền tự tử là không thể chấp nhận được”- ông Phụng nói.

Nhiều người hàng xóm của anh Điền cũng cho biết hàng ngày anh Điền làm ăn rất cần cù, chịu khó. “Tôi sống ở đây từ khi Điền còn nhỏ đến giờ, đâu có nghe ai nói nó bệnh tật gì. Hàng ngày, Điền làm ruộng, trồng mía, sắn giỏi lắm! Nó hay uống rượu nhưng về nhà đâu có chuyện gì xảy ra, đâu làm phiền ai. Không hiểu sao lại xảy ra như vậy, tôi không bao giờ nghĩ Điền tự tử”- một người hàng xóm của anh Điền nói.

Nhiều nhân chứng mà PV tiếp xúc cho biết trước khi xảy ra vụ tai nạn, họ nhìn thấy một người đàn ông cầm hai viên đá đứng bên một con dốc trên quốc lộ 25 đoạn thuộc thôn Phú Hữu, xã Suối Bạc. Sau đó, không hiểu sao người đàn ông bỗng lao ra đường, va đập vào đầu xe tải. Những nhân chứng này cũng khẳng định khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải chạy giữa tim đường. Do đó, hiện trường vụ tai nạn nằm lệch bên trái đường so với chiều lưu thông của chiếc xe tải. Theo ông Trịnh Hải Sinh, người đang chỉ huy thi công đoạn đường này, khi xảy ra vụ tai nạn, đoạn đường đã được tráng nhựa một lớp, cho xe lưu thông bình thường, không có ngăn giữa đường, rào chắn hay chướng ngại vật.