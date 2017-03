Xe biển Ngoại giao nhổ bật thanh chắn cầu vượt

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giấy phép dán trước kính xe (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay, 18/8, tại cầu vượt ngã tư Láng Hạ-Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội.Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, xe ôtô mang biển kiểm soát 80 NG-298-87 đang lưu thông theo hướng Láng Hạ-Lê Văn Lương. Đến đoạn cầu vượt có biển hạn chế chiều cao, tài xế vẫn điều khiển phương tiện đi lên.“Lúc này, thùng xe phía sau do quá cao nên đập mạnh vào thanh chắn hạn chế chiều cao của cầu vượt, kéo thanh chắn này đi dọc thành cầu,” anh Dũng, một nhân chứng kể lại.Va chạm mạnh đã “bốc” thanh chắn thép này ra khỏi 2 trụ cầu, đập vào nhiều người đang lưu thông gần đó khiến một nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.Chị Trang, một trong những người bị thanh chắn đè vào người vẫn chưa hoàn hồn sau khi sự việc xảy ra. Chị cho hay: Khi đang lưu thông lên cầu vượt, chị bỗng nghe thấy một tiếng động rất lớn, rồi thanh thép đè vào đầu xe máy chị điều khiển khiến chị bị ngã ra đường và xây xát.Theo quan sát tại hiện trường, khung thép treo hàng loạt biển báo bị “nhổ” tung, đè lên cabin xe tải, khiến phần cabin bên phụ móp méo.Phần thùng phía trên xe tải còn in hằn dấu vết cú va chạm với khung thép. Dưới đường, những mảnh kính vỡ tung tóe.Đáng chú ý, trên chiếc xe tải này có dán một giấy phép vào phố của công an Hà Nội. Theo đó, giấy phép cấp cho xe của Đại sứ quán Hoa Kỳ có trọng tải 1,25 tấn. Xe được phép vào các phố có biển cấm xe tải từ 9h-15h và 21h-6h từ ngày 16/5 đến hết ngày 15/8/2014 với mục đích phục vụ Đại sứ quán Mỹ.Theo biển báo, cầu vượt này cấm xe có trọng tải 3 tấn trở lên, chiều cao hạn chế 2,2 m và cấm các loại phương tiện có trọng tải lớn như xe bus, xe tải...Vụ tai nạn xảy ra khiến giao thông ách tắc ở khu vực ngã tư Láng Hạ - Thái Hà theo cả 2 hướng.Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ./.