Xe tải đang dừng bỗng bốc cháy

Lúc 7g30 sáng nay (16-9), khi đang dừng trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên), xe tải 77C-00948 do tài xế Nguyễn Xuân Tình (46 tuổi, ngụ thôn Quang Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) điều khiển, đột nhiên bốc cháy. Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu hộ, cứu nạn Công an Phú Yên đã huy động hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ đến dập lửa. Hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ phần ca bin, hệ thống điện, nhiều tài sản, 16 triệu đồng, giấy tờ tùy thân cùng một số hàng hóa trên xe bị thiêu rụi.



Phần đầu chiếc xe tải bị thiêu rụi. Ảnh: P.N

Theo ông Nguyễn Xuân Tình, chiếc xe tải trên xuất phát từ tỉnh Bình Định lúc 4g30 cùng ngày, trên xe có hai người, chở tám tấn hàng phế liệu xây vụn đóng bao đang trên đường vận chuyển vào TP.HCM. Đến đoạn đường trên, sau khi dừng lại 30 phút để ăn sáng, chiếc xe bốc cháy.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân cháy có thể do chập điện.