Diễn viên Dương Tử Quỳnh: “Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”

Chúng ta cần phải bảo vệ tương lai của chúng ta, cần phải bảo vệ trẻ em của chúng ta. Người lớn phải bảo vệ cho con cái họ như đang bảo vệ chính họ vậy!” - Dương Tử Quỳnh đã phát biểu như vậy tại buổi họp báo ngày hôm qua, 18-3.

Tại buổi họp báo, Dương Tử Quỳnh cùng với đại diện Quỹ phòng chống thương vong châu Á, Ngân hàng phát triển châu Á, Tổ chức Y tế thế giới... đã trao đổi với báo chí nhiều thông tin về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông. Trả lời câu hỏi nhận xét của cô về giao thông Việt Nam, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng với nhiều vai diễn hành động dí dỏm: “Tôi đã từng đóng những cảnh phải nhảy từ nhà cao tầng xuống, lăn qua mũi xe lửa nhưng tôi vẫn không dám một mình băng qua đường ở Việt Nam. Tôi quả thật không dám, tôi phải nhờ người khác dắt qua!”.

Dương Tử Quỳnh nói cô bị sốc khi biết số lượng trẻ em ngồi trên xe gắn máy mà không được đội mũ bảo hiểm. “Mỗi tuần có 12 trẻ em chết oan vì không đội mũ bảo hiểm. Cha mẹ các em cần thực thi quy định của Chính phủ và đội mũ bảo hiểm ngay cho con mình” - cô nói với báo chí.

Có mặt tại buổi họp báo, ông Jean-Marc, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết trẻ em trên sáu tháng tuổi có thể đội mũ bảo hiểm mà không ảnh hưởng gì đến cổ và cột sống. Ông Jean Marc nhấn mạnh việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em phải đúng cách, thắt dây vừa vặn để đảm bảo an toàn.

Theo đại diện của Tổ chức Chống thương vong châu Á, năm 2007 gần 4.200 trẻ thiệt mạng và 7.000 trường hợp bị chấn thương đầu. Ngay sau khi có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm với người ngồi trên xe gắn máy, đến nay vẫn có gần 100 trẻ bị thiệt mạng oan uổng vì tai nạn giao thông, hàng trăm trường hợp bị chấn thương sọ não.

z Cùng ngày, ngôi sao Hollywood đã đến thăm Trường tiểu học Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội). Tại đây, cô đã tặng mũ bảo hiểm cho hơn một ngàn em nhỏ, hướng dẫn các em cách đội mũ bảo hiểm.

Được biết, tại phiên họp về an toàn giao thông đường bộ của Liên hiệp quốc vào ngày 31-3 tới đây, Dương Tử Quỳnh sẽ báo cáo về những tiến bộ lớn trong an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam. Những bộ phim tư liệu về an toàn giao thông đường bộ do cô tham gia cũng sẽ được công chiếu trên toàn cầu.