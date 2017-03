Lionel Richie“cháy” ở tuổi 65

Năm 1967, chàng sinh viên kinh tế Lionel Richie gặp gỡ năm người bạn cùng yêu âm nhạc tại một show diễn tài năng ở ký túc xá trường học và lập nên nhóm nhạc R&B funk, pop có tên The Commodores. 15 năm sau đó, các hit lớn Brick House, Easy và Three Times a Lady đưa họ trở thành những siêu sao ca nhạc.

Nếu giữ khán giả được một giờ thì chắc chắn có sự nghiệp

Đó cũng là thời điểm Lionel với tư cách hát chính và sáng tác bắt đầu tách ra solo và ghi dấu ấn với khán giả âm nhạc thế giới qua những bản tình ca ngọt ngào, chân thật khi bán được 100 triệu bản album, 22 ca khúc lọt vào top 10, năm giải Grammy, một giải Oscar và Quả cầu vàng. Trong vòng ba thập niên kể từ năm 1982, nam ca sĩ kỳ cựu tiếp tục gieo rắc khán giả bằng những tình khúc kinh điển dù nền công nghiệp âm nhạc thay đổi liên tục, ông vẫn chèo lái sự nghiệp để giữ âm nhạc của mình luôn được chảy suốt.

Lionel bắt đầu đi tour từ đầu thập niên 1970, thời điểm ông vẫn còn trong nhóm Commodores và vẫn còn là cái tên mới nổi. Lionel nhớ lại khoảnh khắc không thể quên khi mới đi tour, đó là khi ông được mở đầu cho tour diễn của nhóm Jackson 5 và lần thứ hai là tour của Rolling Stones vào năm 1975. “Ôi Chúa ơi tôi đang ở đâu đây? Nếu bạn có thể mở đầu cho Rolling Stones và giữ khán giả hướng đến mình trong một tiếng đồng hồ thì chắc chắn bạn sẽ có được sự nghiệp trong nghề này” - nam ca sĩ kỳ cựu chia sẻ.

Sau nhiều cuộc phẫu thuật, dây thanh âm của Lionel không được khỏe khoắn như thời trai trẻ nhưng vẫn có thể “đốt cháy” được gần 30 ca khúc.

65 tuổi, Lionel tràn đầy năng lượng hơn bất cứ ai ở độ tuổi của ông với một tinh thần minh mẫn. Trong khi nhiều nghệ sĩ lớn tuổi thường tránh biểu diễn hoặc trở nên chán chường với những ca khúc cũ sau một thời gian dài thì Lionel lại có quan điểm ngược lại, ông chia sẻ: “Bất cứ khi nào tôi thu âm một ca khúc, tôi phải chắc chắn mình thích bài hát đó vì nó sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời. Mỗi khi tôi bước lên sân khấu, bài hát đó vẫn có ý nghĩa và phù hợp với các độ tuổi. Đó mới là điều quan trọng”.

Từng nghỉ ngơi một thời gian để chăm sóc người cha bị ốm tới năm 1996, giọng ca Hello trở lại qua album Louder Than Words, kể từ đó ông xuất hiện liên tục trên các sân khấu và đi tour khắp thế giới, đặc biệt ở châu Âu - nơi show diễn solo đầu tiên của Lionel diễn ra cách đây 30 năm. Vài năm nay, chủ nhân của những bản ballad ngọt ngào liên tục đi tour thế giới và mới nhất là tour diễn mùa hè All The Hits All Night Long sau hơn 10 năm vắng bóng với khán giả Bắc Mỹ.

Fan từ thập niên 1970 vẫn theo

Là một trong những ca sĩ có lượng đĩa tiêu thụ lớn nhất thế giới nhưng công việc biểu diễn trực tiếp lôi cuốn hàng triệu khán giả mới đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Lionel Richie. Vào tháng 11 tới đây, danh ca sẽ được vinh danh Legend of Live tại giải thưởng Annual Touring Conference & Awards do tạp chí âm nhạc Billboard tổ chức. Annual Touring Conference & Awards dành cho những cá nhân và ban nhạc có đóng góp to lớn cho lĩnh vực tour diễn và biểu diễn trực tiếp (live).

Ray Waddell, Giám đốc điều hành nội dung và chương trình lưu diễn của Billboard, nói về giải thưởng của Lionel: “Mặc dù nhận được nhiều giải thưởng về album và ca khúc nhưng Lionel lại chưa từng được vinh danh ghi nhận về những cống hiến của ông tới biểu diễn trực tiếp. Lionel là một siêu sao quốc tế sở hữu tài năng vượt qua các xu hướng âm nhạc. Người hâm mộ của ông trải dài qua nhiều thế hệ và Lionel cam kết mang đến những trải nghiệm quý giá nhất có thể tới người xem qua những buổi diễn trực tiếp của mình, như vậy ông ấy là hiện thân một huyền thoại nhạc sống”.

Chuyến lưu diễn mới mà Lionel đang thực hiện - All The Hits All Night Long chứng tỏ phong độ biểu diễn và giọng hát của Lionel vẫn mạnh mẽ như những ngày đầu. Các tạp chí âm nhạc đánh giá khán giả tới xem show của Lionel là những người hâm mộ ông đến từ nhiều thế hệ. Đó là fan từ thập niên 70 khi Lionel còn hát với Commodores, những năm 80 khi ông cùng với Michael Jackson, Prince và Madonna thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và mới nhất là qua album Tuskegee xếp hạng no.1 phát hành sau 25 năm. Giọng hát của danh ca sau nhiều cuộc phẫu thuật liên quan đến dây thanh âm đã không được khỏe khoắn như thời trai trẻ nhưng vẫn có thể “đốt cháy” được gần 30 ca khúc.

THÚY HOA