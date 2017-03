Oscar 2012: Phong cách cổ điển sẽ lên ngôi?

Hiện tượng này kích thích các nhà sản xuất phim ở Hollywood tân trang lại những bộ phim câm để đưa vào rạp hoặc phát hành đĩa.

Giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) - Oscar sẽ được trao vào tối 26-2. Năm nay, ở hạng mục giải thưởng Phim xuất sắc nhất có chín phim lọt vào danh sách đề cử: The Artist (Nghệ sĩ), The Descendants (Người nối dõi), Extremely Loud and Incredibly Close (tạm dịch: Quá ồn ào và gần vô cùng), The Help (Người giúp việc), Midnight in Paris (Nửa đêm ở Paris), Moneyball (Bóng tiền), The Tree of Life (Cây đời), War Horse (Ngựa chiến) và Hugo.

Trong chín phim trên thì bộ phim Hugo đang dẫn đầu danh sách đề cử với 11 đề cử; tiếp theo là The Artist với 10 đề cử; Moneyball và War Horse đều xếp thứ ba với sáu đề cử.

Điện ảnh cổ điển trở lại

Những phim lọt vào danh sách đề cử Oscar năm nay mang nhiều màu sắc. Từ năm 1895, bộ phim La Sortie de l’usine Lumière à Lyon (Buổi tan ca của nhà máy Lumière ở Lyon) của anh em nhà Lumière trình chiếu ở Paris được coi như thời điểm đánh dấu sự ra đời của nền điện ảnh nói chung và phim câm nói riêng. Cho đến thập niên 20 của thế kỷ trước thì phim câm rút lui. Từ khi phim câm nhường chỗ cho sự phát triển điện ảnh, hầu như rất hiếm khi phim câm đặt chân đến giải thưởng Oscar. Thế nhưng bộ phim câm The Artist ở mùa giải này đã đánh dấu sự trở lại của điện ảnh cổ điển với 10 đề cử.

The Artist ghi dấu sự trở lại của phim câm và là một trong những ứng viên sáng giá cho hạng mục Phim xuất sắc nhất mùa Oscar năm nay. Ảnh: Blogspot

Trước đó, The Artist đã giành nhiều giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải Quả cầu vàng. Và chính sự xuất hiện của The Artist giữa bối cảnh điện ảnh công nghệ 3D, 4D đang phát triển lại gợi cảm hứng cho điện ảnh Hollywood. Sau bộ phim này, nhiều nhà sản xuất phim ở Hollywood đã tân trang lại những bộ phim câm của mình để công chiếu ở rạp hoặc phát hành dưới định dạng đĩa bluray.

Thế nhưng ngoài việc gợi lại một trào lưu và đang giữ 10 đề cử Oscar, chưa có gì đảm bảo The Artist của điện ảnh Pháp sẽ vinh danh ở hạng mục Phim xuất sắc nhất tại Oscar lần này. Bởi hầu như tiêu chí của Quả cầu vàng và Oscar quá khác biệt.

Trong chín đề cử trên, The Artist không phải là bộ phim duy nhất gợi nhớ thời kỳ đầu của điện ảnh. Bộ phim 3D Hugo của đạo diễn Martin Scorsese kể câu chuyện về Georges Méliès - nhà làm phim tiên phong người Pháp.

Ra mắt tại Mỹ vào dịp Giáng sinh vừa qua, Hugo được xem như sự vinh danh cho một trong những cha đẻ của môn nghệ thuật thứ bảy. Bộ phim lấy bối cảnh Paris những năm 1930 với những khung hình đẹp như tranh cổ điển và những cỗ máy, con búp bê… tinh xảo làm mê mẩn cả trẻ em và người lớn. Phim được chuyển thể từ cuốn truyện tranh The Invention of Hugo Cabret của nhà văn Mỹ Brian Selznick. Nhà văn Selznick đã sáng tác câu chuyện này dựa trên kho tàng những phát minh của nhà làm phim Méliès, người luôn ấp ủ giấc mơ tạo nên những con robot biết nói. Trong phim, cả cậu bé Hugo và Méliès đều rơi vào hoàn cảnh túng thiếu nhưng vẫn sáng tạo. Bộ phim nhắc nhớ con người luôn phải biết hy vọng. Hugo đang dẫn đầu với 11 đề cử và là ứng viên sáng giá cho giải Oscar ở hạng mục Phim xuất sắc nhất.

Cũng lấy bối cảnh cổ điển là phim Midnight in Paris của đạo diễn Woody Allen. Trong phim, nam diễn viên Owen Wilson vào vai một nhà biên kịch hiện đại quay ngược thời gian trở lại những năm 1920.

Và điện ảnh không biên giới

Không có nhiều đề cử như The Artist hay Hugo nhưng bộ phim The Tree of Life cũng là một ứng viên đáng gờm ở hạng mục Phim xuất sắc nhất. Phim từng được công chiếu tại Việt Nam dưới tựa Cây đời sau khi đoạt giải Cành cọ vàng ở Liên hoan phim (LHP) Cannes. The Tree of Life sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho những thành viên của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ yêu thích một loại hình điện ảnh mới. Ở đây, câu chuyện phim được kể bằng những hình ảnh hội họa, nhiếp ảnh mang màu sắc siêu nhiên. Có thể nói, The Tree of Life là đại diện cho một loại phim xóa nhòa ranh giới giữa điện ảnh, hội họa và âm nhạc.

Bên cạnh sự trở lại của điện ảnh cổ điển và những thử nghiệm mới, hạng mục Phim xuất sắc nhất ở Oscar 2012 cũng không thiếu những đề tài mang tính sự kiện hoặc đời thường… Như phim Extremely Loud and Incredibly Close dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jonathan Safran Foer là một trong những tác phẩm về vụ khủng bố 11-9. Hay bộ phim từng đến với khán giả Việt The Help là câu chuyện xoay quanh bếp núc, bàn ăn và tiệc trà giữa những người phụ nữ. Tuy nhiên, đằng sau đó lại là chủ đề về nạn phân biệt chủng tộc. Bộ phim The Descendant lại nhắc nhớ về những giá trị của gia đình…

Không dễ để các thành viên Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật Hoa Kỳ chọn ra bộ phim xuất sắc nhất. Tuy nhiên, rất nhiều dự đoán nghiêng về Hugo, The Descendant và The Artist.

Nam, nữ diễn viên xuất sắc: Không nhiều bất ngờ Những gương mặt lọt vào danh sách đề cử hạng mục Nam diễn viên chính và Nữ diễn viên chính năm nay không gây nhiều bất ngờ bởi những tên tuổi đó đã được nhắc từ đầu mùa giải đến nay. Nam diễn viên xuất sắc nhất: Demián Bichir (A Better Life), George Clooney (The Descendants), Jean Dujardin (The Artist), Gary Oldman (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) và Brad Pitt (Moneyball). Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Glenn Close (Albert Nobbs), Viola Davis (The Help), Rooney Mar (The Girl with the Dragon Tattoo), Meryl Streep (The Iron Lady) và Michelle Williams (My Week with Marilyn). Diễn viên Meryl Streep. Đặc biệt, với lần đề cử thứ 17, Meryl Streep đã trở thành nữ diễn viên được đề cử giải Oscar nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh. Tại LHP quốc tế Berlin (từ ngày 9 đến 18-2), Meryl Streep sẽ nhận giải thành tựu trọn đời. Tuy nhiên, trước thềm giải Oscar, một số hãng phim Mỹ và thành viên Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật Hoa Kỳ đã lên tiếng trước việc hãng Weinstein gửi thư điện tử với nội dung vận động cho nữ diễn viên Meryl Streep giành giải Oscar.

QUỲNH TRANG