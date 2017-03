Oscar 2015: cuộc đua cho phim hay nhất gay cấn đến phút chót

Đề cử giải thưởng Oscar lần thứ 87 được công bố ngày 15/1 ở Los Angeles, Mỹ. Hơn 6.000 thành viên Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu chọn giải thưởng cho các hạng mục Oscar lần thứ 87 từ ngày 6/2 đến ngày 17/2.

Cũng như mọi năm, có mặt từ rất sớm trên thảm đỏ là rừng sao của kinh đo điện ảnh Hollywood. Năm nay chương trình trao giải được dẫn dắt bởi MC vui nhộn Neil Patrick Harris.



Sân khấu mở màn cho lễ trao giải Oscar 2015

Hai ứng viên nặng ký cho giải thưởng quan trọng nhất – giải phim hay nhất - là Boyhood (Thời thơ ấu) và Birdman (Người chim). Theo giới chuyên môn, năm nay giải thưởng rất khó đoán bởi hai tác phẩm trên đều được đánh giá cao và mang sắc thái riêng rất độc đáo.

Trước thềm Oscar, Birdman đã giành một loạt giải thưởng quan trọng như giải của Hiệp hội Diễn viên Mỹ và Hiệp hội Đạo diễn Mỹ, còn Boyhood (Thời thơ ấu) thì lại thắng lớn ở giải Quả cầu vàng và BAFTA (Anh). Đồng thời với giải phim hay nhất, hai đạo diễn của hai bộ phim này là Richard Linklater và Alejandro Gonzalez Inarritu cũng đang đua tranh để giành tượng vàng.



Ekip làm phim Birdman nhận tượng vàng

Cuối cùng thì giải thưởng danh giá nhất đã được trao cho Birdman. Bộ phim nói về cuộc đời nhiều thăng trầm của một ngôi sao điện ảnh với quá khứ huy hoàng nhưng sau đó chỉ còn là cái bóng của chính mình. Cho đến cuối đời, người nghệ sĩ này khao khát được tỏa sáng một lần nữa dưới ánh đèn sân khấu.

Như vậy là với 4 tượng vàng, trong đó có danh hiệu quan trọng nhất này, tác phẩm của đạo diễn Alejandro G. Inarritu cùng vớiThe Grand Budapest Hotel của đạo diễn Wes Anderson là hai tác phẩm bội thu giải thưởng nhất của mùa Oscar lần thứ 87.



Rosamund Pike, được đề cử giải nữ diễn viên chính với phim Gone girl

Một số giải thưởng khác cũng giành được sự quan tâm lớn của công chúng như giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hiện đang được dự đoán sẽ trao cho Julianne Moore nhờ vai diễn xuất sắc của cô trong Still Alice (Vẫn là Alice). Trong phim này, Moore đảm nhận vai một cô gái mắc bệnh Alzheimer với số phận ngang trái. Và không ngoài dự đoán, nữ diễn viên 55 tuổi đã giành được tượng vàng đầu tiên sau 5 lần được đề cử.

Ngôi sao 50 sắc thái Dakota Johnson , nữ diễn viên được chú ý năm nay

Nếu Moore là cái tên sáng giá duy nhất cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc thì giải nam diễn viên chính sẽ là cuộc đua giữa Eddie Redmayne qua vai diễn nhà bác học Stephen Hawking, phim The theory of everything (Thuyết vạn vật) và Michael Keaton trong Birdman.



Julianne Moore cười hạnh phúc trên bục nhận giải

Cuối cùng thì minh tinh Cate Blanchett đã được trao tượng vàng cho ngôi sao người Anh - Eddie Redmayne. Nam diễn viên này đã hạnh phúc đến rơi nước mắt khi gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Anh giành được danh hiệu cao quý khi tuổi đời còn khá trẻ. Eddie năm nay chỉ mới tròn 33 tuổi.



Nam diễn viên Eddie Redmayne

Các ngôi sao lừng lẫy như Ben Affleck, Scarlett Johansson, Nicole Kidman, Eddie Murphy, Gwyneth Paltrow, Meryl Streep và Oprah Winfrey sẽ là những khách mời đặc biệt, sẽ trao tặng tượng vàng cho các nghệ sĩ được xướng tên.

Một số giải thưởng quan trọng khác của Oscar năm nay

Giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: J.K. Simmons qua vai diễn thầy giáo nhạc jazz tàn nhẫn trong Whiplash (Đòn roi). Sau 30 năm theo đuổi nghiệp diễn, đây là tượng vàng đầu tiên của ông.



Lupita Nyong'o đang chúc mừng khi trao tượng vàng Oscar cho J.K. Simmons

Giải Thiết kế phục trang đẹp nhất thuộc về nhà nhiết kế người Italy - Milena Canonero - của bộ phim The Grand Budapest Hotel.

Giải Trang điểm và Làm tóc đẹp nhất được trao cho bộ phim The Grand Budapest Hotel.

Giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất vinh danh bộ phim Ida của Ba Lan.



Cảnh trong phim Ida của Ba Lan

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất : J.K. Simmons trong phim Whiplash

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Patricia Arquette trong phim Boyhood

Đạo diễn xuất sắc nhất: Alejandro G. Inarritu, phim Birdman

Phim hoạt hình hay nhất: Big Hero 6

Phim tài liệu dài hay nhất: Citizenfour

Quay phim đẹp nhất: phim Birdman

Bài hát trong phim hay nhất: Glory – Selma

Phim tài liệu ngắn hay nhất: Crisis Hotline: Veterans Press 1

Phim hoạt hình ngắn hay nhất: Feast

Phim ngắn hay nhất: The Phone Call