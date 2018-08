Kofi Annan: Huyền thoại từ ‘lục địa đen’

Thành tựu vô cùng to lớn Là người ủng hộ nhiệt thành nhân quyền với niềm tin tưởng mạnh mẽ vào các giá trị phổ quát về quyền bình đẳng, sự khoan dung và nhân phẩm, ông đã đưa LHQ đến gần hơn với mọi người bằng cách liên hệ với nhiều đối tác mới. Ông có một vai trò quan trọng trong việc thành lập hai cơ quan liên chính phủ mới tại LHQ: Ủy ban Hòa bình và Hội đồng Nhân quyền vào năm 2005. Ông cũng đóng vai trò then chốt trong việc thành lập Quỹ Toàn cầu để chống bệnh AIDS, lao và sốt rét. Ông cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc xâm lược Iraq năm 2003 và chương trình hạt nhân của Iran. Khi hết nhiệm kỳ, ông vẫn tiếp tục tích cực tham gia các tổ chức nhằm phát triển châu Phi cũng như toàn cầu. Với cương vị là tổng thư ký LHQ, ông đã phát động chiến dịch “Global Compact” vào năm 1999, đây là sáng kiến lớn nhất thế giới về việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội của các công ty và tập đoàn trên khắp thế giới. Annan đã xem đại dịch HIV/AIDS là ưu tiên cá nhân của mình. Và vào tháng 4-2001, ông đã đề xuất thành lập Quỹ AIDS và Y tế toàn cầu để giúp các nước đang phát triển đối phó với khủng hoảng. Sau vụ tấn công khủng bố tháng 9-2001 ở Mỹ, ông đóng một vai trò quan trọng trong việc đoàn kết Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an để có các hành động chống khủng bố. Năm 2005, trong một báo cáo tổ chức với tựa đề “Tự do hơn” đến Đại hội đồng, ông đề nghị một loạt cải cách để đổi mới và tăng cường tổ chức LHQ.