Chủ Nhật, ngày 23/7/2017 - 18:00

(PLO) - Dự thảo Thông tư ban hành quy tắc ứng xử của Công an nhân dân đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. PLO lược lại một số nội dung cơ bản trong dự thảo quy định về ứng xử của cán bộ, chiến sĩ công an trong nội bộ đơn vị, đối với Nhân dân, trên mạng xã hội…