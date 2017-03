Kỳ thi quốc gia 2015: Bộ GD&ĐT sẽ công bố đề thi minh họa

Hiện nay trên thị trường sách tham khảo đang có bộ sách Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2014-2015 gồm tám cuốn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh, ngữ văn, lịch sử và địa lý do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành tháng 2-2015.

Ngày 13-3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, khẳng định Bộ GD&ĐT không tổ chức biên soạn, không chủ trương phát hành tài liệu hướng dẫn ôn tập cho các kỳ thi. Bộ sách Hướng dẫn ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2014-2015 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trực tiếp tổ chức bản thảo và xuất bản. Trong số các tác giả của bộ sách có tên một số cán bộ đang công tác tại các vụ, cục thuộc Bộ.



“Các cán bộ này chỉ tham gia với tư cách cá nhân như các tác giả khác, không liên quan đến việc chỉ đạo chuyên môn của các đơn vị chức năng thuộc Bộ. Do vậy, bộ sách chỉ như các loại sách tham khảo có trên thị trường, không phải sách do Bộ GD&ĐT biên soạn. Nội dung bộ sách nói trên không phù hợp với yêu cầu đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức” – ông Hiển khẳng định.

Ông Hiển cho biết trong thời gian tới Bộ sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ các đề thi minh họa cho các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 để giáo viên và học sinh tham khảo.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, yêu cầu các cá nhân là cán bộ của Bộ GD&ĐT có liên quan đến việc xuất bản và phát hành các tài liệu nói trên rút kinh nghiệm và sẽ xử lý (nếu có vi phạm).

Ông Hiển lưu ý Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cần rút kinh nghiệm và thận trọng hơn trong việc xuất bản và phát hành các tài liệu có sự tham gia của các cán bộ đang làm việc tại Bộ vì có thể gây hiểu lầm là tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ biến công văn này đến các trường để thông tin kịp thời cho học sinh và phụ huynh được biết. “Yêu cầu các cơ sở giáo dục không được tổ chức phát hành các tài liệu tham khảo nói chung, bộ sách hướng dẫn ôn tập nói riêng. Việc mua tài liệu tham khảo trong quá trình học tập, ôn tập là hoàn toàn tự nguyện, các cơ sở giáo dục không được bắt buộc đối với người học dưới bất kỳ hình thức nào” – ông Hiển nói rõ.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ GD&ĐT), khuyến cáo để có thể làm bài tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay, các em chỉ cần học và ôn tập thật kỹ các kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo khoa hiện hành và tham khảo đề thi của năm trước để luyện tập và vận dụng.