Bà Mai Kiều Liên nhận giải thưởng New Zealand ASEAN

Ngày 16-11 tại Hà Nội, Thủ tướng John Key, đại diện chính phủ New Zealand, đã trực tiếp trao tặng giải thưởng New Zealand ASEAN cho bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk). Đây là giải thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của bà cho các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand. Giải thưởng có ý nghĩa đặc biệt vì đây cũng là dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand cùng các quốc gia của ASEAN.





Thủ tướng John Key trao giải thưởng New Zealand ASEAN cho bà Mai Kiều Liên. Ảnh: XUÂN PHÚ

Trên cơ sở trao đổi, thống nhất ý kiến giữa các cơ quan bộ, ngành của New Zealand trong nhiều lĩnh vực, đại sứ nước này ở mỗi quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam, sẽ đề cử các ứng viên phù hợp để trao tặng giải thưởng. Việc đề cử dựa trên đánh giá về sự đóng góp của các ứng viên trong sự phát triển quan hệ giữa New Zealand với từng nước ASEAN nói riêng và toàn ASEAN nói chung. Các lĩnh vực được xem xét là kinh tế thương mại, chính trị, văn hóa xã hội… Vì vậy, ngoài ý nghĩa tượng trưng cho tình hữu nghị ngoại giao, giải thưởng còn tôn vinh những đóng góp quý giá của các cá nhân vào sự hợp tác song phương.

Việc nhận giải thưởng không chỉ là vinh dự của Vinamilk mà còn là niềm vui chung của người Việt, bởi lẽ điều đó cho thấy đất nước chúng ta không bao giờ thiếu những tài năng. Trước đó, vào tháng 5-2015, bà Mai Kiều Liên cũng là người Việt Nam duy nhất đoạt giải thưởng danh giá Nikkei châu Á trong lĩnh vực kinh tế và đổi mới doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Công ty AsureQuality Ltd. của New Zealand và Vinamilk ký kết bản thỏa thuận chung về việc hợp tác phát triển chuỗi giá trị chuyên ngành nông nghiệp, thực phẩm. Ảnh: XUÂN PHÚ

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của phái đoàn cấp cao chính phủ New Zealand, Công ty AsureQuality Ltd. và Vinamilk đã ký kết bản thỏa thuận chung về hợp tác phát triển chuỗi giá trị chuyên ngành nông nghiệp, thực phẩm dựa trên những thực hành tiên tiến của thế giới. Đây cũng là mong muốn của Vinamilk trong chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến một nền quản trị tiên tiến quy mô toàn cầu và quốc tế hóa toàn bộ chuỗi giá trị chuyên ngành nông nghiệp, thực phẩm của mình. Chứng kiến lễ ký kết có ông Steven Joyce, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Phát triển Kinh tế New Zealand.

Quan hệ ngoại giao song phương giữa New Zealand và Việt Nam cũng như ASEAN bắt đầu vào năm 1975. Từ đó mối quan hệ ngày càng bền chặt và đạt nhiều kết quả tốt đẹp, điển hình nhất là quan hệ hợp tác về mặt kinh tế. Nếu giá trị hợp tác kinh tế giữa New Zealand và ASEAN vào năm 1975 là khoảng 133 triệu USD thì năm 2014, con số này lên đến 12 tỉ USD. Ngoài ra, New Zealand là quốc gia thu hút đông đảo lượng du học sinh từ các nước ASEAN, là điểm đến của khách du lịch muốn khám phá nền văn hóa mới. Hiện nay, cộng đồng người gốc Đông Nam Á tại New Zealand đã lên đến khoảng 80.000 người.