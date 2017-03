Bạc Liêu: Phát hiện lượng lớn thuốc thủy sản bị cấm lưu hành

Chiều 19-9, Công an Bạc Liêu cho biết bốn ngày trước lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải BS 94C-012.45, do tài xế Trần Ngọc Quốc Khánh (25 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) điều khiển trên tuyến quốc lộ 1 ở TP Bạc Liêu và phát hiện trên xe có 150 chai, 50 lon, 159 gói, 113 bao đựng 13 sản phẩm thuốc thú y thủy sản dùng trong nuôi tôm, do Công ty TNHH Minh Quân (quận Thủ Đức, TP.HCM) sản xuất.





Xe tải chở hóa chất cấm lưu hành.

Toàn bộ sản phẩm này nằm trong danh mục cấm lưu hành tại Việt Nam. Sau đó, cảnh sát tiếp tục kiểm tra kho hàng của công ty tại ấp Vĩnh An (xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu) do ông Ngô Tất Hoàn (45 tuổi, ngụ TP Vinh, Nghệ An) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 484 gói, 293 lon, 232 chai và bốn thùng thuốc.

Quá trình kiểm tra, người đại diện Công ty Minh Quân không xuất trình được giấy tờ theo quy định.