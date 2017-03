Bác sĩ ba lần đi mua máu cứu bệnh nhân lúc nửa đêm

Qua kiểm tra, các bác sĩ (BS) nhận thấy một bên thận của bệnh nhân bị lưỡi dao tách hoàn toàn thành hai mảnh khiến máu chảy dữ dội. Bên cạnh đó người bệnh thuộc nhóm máu B. Đây là nhóm máu khá hiếm, chiếm khoảng 10% dân số, mà bệnh nhân lại cần phải được truyền máu bù. Tuy nhiên, lúc này kho máu BV An Sinh chỉ còn lại duy nhất một đơn vị, không đủ đáp ứng trong quá trình phẫu thuật. Các BS cho biết nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh chắc chắn tử vong do sốc mất máu.

Theo lời kể của BS Nguyễn Thị Bích Yến, Trưởng khoa Xét nghiệm, BV An Sinh, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện khoảng 23 giờ đêm và việc mua máu diễn ra trong hơn hai giờ liền với nhiều lần chạy đi chạy về. Từ trước đến nay, BV An Sinh chỉ có hợp đồng mua máu với hai bệnh viện là Quân y 175 và Truyền máu Huyết học TP.HCM. Vì vậy khi nhận được y lệnh của BS đưa ra cần thêm ba đơn vị máu phục vụ cho ca phẫu thuật, BS Lê Nguyễn Anh Khoa - kỹ thuật viên khoa Xét nghiệm đã ngay lập tức liên hệ với BV Quân y 175, sau đó chạy đi tìm mua thêm hai đơn vị máu. Do vết thương quá sâu, bệnh nhân mất máu quá nhiều. Khi xe đưa hai đơn vị máu về đến bệnh viện đã nhận thêm y lệnh thứ hai cần thêm hai đơn vị máu tiếp theo. Xe chỉ kịp dừng lại ở cổng, sau đó quay đầu tiếp tục đến BV Quân y mua máu.

“Đến quá nửa đêm, phòng phẫu thuật đưa tiếp y lệnh thứ ba yêu cầu mua thêm ba đơn vị máu B nữa thì tình hình đã bắt đầu khó khăn. BV Quân y 175 lúc này đã không còn máu trong kho. Thế là xe cấp cứu cùng BS liên hệ BV Truyền máu Huyết học, may sao bên đó có nhóm máu cần” - BS Yến kể.

Theo BS Yến, trong trường hợp không mua được nhóm máu phù hợp với bệnh nhân, BS vẫn có thể vận dụng nguyên tắc truyền máu khác nhóm nhưng sẽ phức tạp và nguy hiểm cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ, bệnh nhân được truyền tổng cộng 4 lít máu. Nhờ sự phối hợp tốt và tận tâm của kíp trực cùng sự trợ giúp không ngại khó khăn của chuyên gia là GS Lê Chuyên - BV Bình Dân, BV đã kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân được chuyển đến BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị những tổn thương khác. Sau hơn 10 ngày nằm bệnh viện, bệnh nhân D. đã vượt qua cơn nguy kịch.