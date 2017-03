Chuyên gia cảnh báo về những cú đột tử trong nhà nghỉ

Đột tử trên bụng người tình

Mới đây nhất, vào chiều 21-2, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cụ ông tử vong trong nhà nghỉ khi "quan hệ" với một phụ nữ trung niên.

Theo thông tin ban đầu, sáng 19-2, cụ ông khoảng 74 tuổi, ngụ thị xã An Nhơn và một phụ nữ (trên 40 tuổi) đến nhà nghỉ trên quốc lộ 1, thị xã An Nhơn để "mua vui". Tuy nhiên, vừa vào nhà nghỉ chưa lâu, người phụ nữ hốt hoảng phát hiện lão ông nằm chết ngay trên người mình.



Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.

Vụ việc sau đó được cấp báo đến nhân viên quản lý nhà nghỉ và các cơ quan chức năng.



Công an thị xã An Nhơn, Công an tỉnh Bình Định, trong đó có lực lượng pháp y đã có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai người phụ nữ cũng như các nhân chứng khác.

Nhận định ban đầu, có thể lão ông dùng thuốc tăng cường khả năng "giường chiếu" quá liều dẫn đến thiệt mạng.

Đột tử sau khi "mây mưa" với người tình kém 20 tuổi

Cũng là một trường hợp tử vong do nghi dùng thuốc quá liều, ngày 29-12-2014, trưởng Công an xã Tân Bằng (Thới Bình, Cà Mau) cho biết vào ngày 21-12-2014, ông Nguyễn Văn T. (ngụ ấp 3, xã Khánh Tiến, U Minh, Cà Mau) có chở bạn gái trẻ đến thuê phòng tại một nhà trọ ở chợ xã Tân Bằng (Thới Bình) để tâm sự.

Một hồi sau khi vào phòng trọ, người phụ nữ này chạy ra khỏi phòng, vẻ mặt hốt hoảng tri hô rằng ông bạn già đi cùng đã chết và thuê xe ôm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lễ tân nhà trọ này chạy vào phòng thì phát hiện ông T. nằm bất động, quần áo chưa gài nút, da tím tái, miệng sùi bọt mép… Lập tức lễ tân và người dân tại hiện trường đã đưa ông đến Trạm Y tế xã Tân Bằng, cách nhà trọ khoảng 200 m nhưng ông không qua khỏi.

Công an xã Tân Bằng đã lập biên bản hiện trường, mở cốp xe của ông T. kiểm tra, thu nhận ba viên “thuốc sung” và một bọc bao cao su.

Sùi bọt mép, cấm khẩu sau khi “vui chơi” với bạn gái

Vẫn tại Cà Mau, vào tháng 7-2014, cả ấp Tham Trơi, xã Khánh Bình Đông, thị trấn Trần Văn Thời đã có không ít lời xì xào bàn tán về cái chết trong nhà trọ của ông Nguyễn Thanh T., 58 tuổi.

Được biết khoảng 9 giờ sáng 22-7, ông T. chở bà DTN, 34 tuổi, vào thuê phòng tại nhà nghỉ Khôi Nguyên ở ấp Tham Trơi, xã Khánh Bình Đông, thị trấn Trần Văn Thời để "tâm sự".



Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc.

Một lúc sau, bà N. chạy ra cầu cứu lễ tân nhà nghỉ khi phát hiện ông T. tím tái, sùi bọt mép, cấm khẩu.



Lễ tân nhà nghỉ đã báo sự việc lên công an, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Trần Văn Thời. Tuy nhiên, ông T. đã tử vong trước đó.

Sau khi có mặt để lấy lời khai và khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện tại phòng nghỉ, ông T. có mang theo thuốc trợ huyết áp và một vài loại thuốc kháng sinh khác.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông là do ông đã "ham chơi quá sức" với người tình trẻ.

Trước sự việc nhiều trường hợp đột tử sau khi vào nhà nghỉ như trên, các bác sĩ nam khoa cho biết việc tự ý dùng thuốc tăng cường khả năng "giường chiếu" là vô cùng nguy hiểm. Bởi việc dùng thuốc quá liều hay dùng thuốc khi cơ thể đang mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp hay một số các loại bệnh chống chỉ định khác sẽ khiến nam giới có nguy cơ bị đột tử cao.

Ngoài ra, theo lương y Vũ Quốc Trung, nguyên nhân tử vong đột ngột khi quan hệ tình dục còn có thể do tim mạch, tổn thương não hoặc chứng thượng mã phong. Thượng mã phong hay đột quỵ tình dục là tình trạng trong cuộc “mây mưa” bỗng nhiên người đàn ông bất tỉnh nhân sự, thở nhanh nông, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân lạnh toát.

Thượng mã phong phần nhiều xảy ra ở người mới lấy vợ có thể chất yếu hoặc mắc bệnh mạn tính hoặc người khỏe mạnh nhưng xa vợ lâu ngày mới gặp lại.

Với những người thể chất vốn suy nhược hoặc mắc bệnh lâu ngày nhưng ham mê tình dục quá độ, thời gian sinh hoạt quá dài, thận tinh xuất tiết quá nhiều dẫn đến mất cân bằng âm dương, khí theo tinh mà thoát ra ngoài, khí thoát thì thần tán mà dẫn đến hôn mê.

Dưới góc độ y học hiện đại, một số bác sĩ cho rằng bệnh lý thượng mã phong thường gặp trên bệnh nhân có sẵn bệnh lý tim mạch, trong quá trình giao hợp do kích thích thần kinh thực vật quá mức; từ đó dẫn đến trụy tim mạch do nhồi máu cơ tim cấp, xuất huyết não, tim phổi bị chèn ép, thuyên tắc động mạch phổi, bệnh lý mạch vành, hạ huyết áp đột ngột…

Theo Minh Anh (Vietnamnet)