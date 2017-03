Cứu sống 2 bệnh nhân nhờ báo động đỏ nội viện

Chiều 24-10, TS-BS Nguyễn Văn Châu, Tổng Giám đốc BV Đa khoa Xuyên Á, cho Pháp Luật TP.HCM biết thông tin trên.

Trước đó, ngày 22-10, ông PTP (36 tuổi, ở Long An) được đưa vào BV Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng hôn mê do sốc mất máu nặng, cơ thể nhợt nhạt có nhiều vết xây xát, mạch và huyết áp không đo được do TNGT. Lập tức, các bác sĩ thực hiện quy trình báo động đỏ nội viện, tiến hành cấp cứu ban đầu. Đồng thời thực hiện cận lâm sàng và hội chẩn tại giường bệnh.



Ông P. đang được bác sĩ chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: VĂN CHÂU



Kết quả chẩn đoán cho thấy tình trạng của ông P. rất xấu. Cụ thể, ông bị dập vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận trái và xuất huyết nội lượng nhiều. Hơn năm phút sau, ông P. nhanh chóng được đưa đến phòng mổ cấp cứu.

Khi tiến hành mở bụng, các bác sĩ thấy hơn 2.000 ml máu đỏ sậm và đóng cục hiện diện khắp ổ bụng. Chưa hết, lách bị vỡ nát cực dưới, rốn lách chảy nhiều máu. Ngoài ra, thận trái rách 1/3 giữa cả hai mặt trước và sau đến sát cuống thận, vết rách chảy máu phun thành vòi. Các bác sĩ tiến hành cắt lách cầm máu, khâu bảo tồn thận trái cho nạn nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền bốn đơn vị máu và hai đơn vị huyết tương. Sau một giờ phẫu thuật, ông P. đã được cứu sống. Hiện sức khỏe của ông đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại khoa Ngoại tổng quát.

Ông P. cho biết bị xe tải chạy từ sau ép tới khiến ông té văng vào lề đường, đau bụng dữ dội không đứng nổi rồi lơ mơ ngất đi. May mắn được những người xung quanh gọi xe cấp cứu 115 đưa tới bệnh viện.

Cũng trong ngày 22-10, BV Đa khoa Xuyên Á tiếp nhận ông TVT (29 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) trong tình trạng sốc mất máu, lơ mơ, mất một mảng da đùi lớn lộ cả cơ, máu chảy nhiều, mạch và huyết áp không đo được do TNGT.

Các bác sĩ đã nhanh chóng khởi động quy trình báo động đỏ nội viện. Kết quả chẩn đoán cho thấy nạn nhân bị nhiều tổn thương nặng nề, gãy phức tạp xương khung chậu, vỡ bàng quang niệu đạo, vỡ trực tràng ngoài phúc mạc, xuất huyết nội lượng nhiều.

Kết quả chụp X-quang cho thấy xương khung chậu của ông T. bị gãy. Ảnh: VĂN CHÂU

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Ngoại cơ xương khớp, Ngoại tổng quát và Ngoại tiết niệu phối hợp thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân được cắt lọc, làm sạch vết thương, cầm máu, đặt bất động ngoài khung chậu, nối trực tràng, khâu bàng quang và đặt dẫn lưu. Ca phẫu thuật phức tạp diễn ra hơn bốn giờ, bệnh nhân được truyền 12 đơn vị hồng cầu lắng và 10 đơn vị huyết tương tươi. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe ổn định và đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực.

Điều đáng nói ông T. không có thân nhân và giấy tờ tùy thân khi được đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, do chấn thương quá nghiêm trọng, chậm cấp cứu sẽ tử vong nên BV Đa khoa Xuyên Á quyết định phẫu thuật để cứu ông.