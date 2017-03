Cứu sống mẹ con sản phụ bị cây đâm thấu bụng

Trước đó, ngày 3-3, sản phụ M. được đưa vào BV Đa khoa huyện Thống Nhất trong tình trạng nhau thai trào ra từ vết thương trên rốn 2 x 3 cm. Chẩn đoán cho thấy sản phụ bị vật cứng đâm thấu bụng, xuyên qua tử cung.

Người nhà cho biết trong lúc sản phụ cưa cây bằng máy, do sơ ý nên đoạn cây văng ngược lại và đâm thấu bụng sản phụ. Người nhà vội rút đoạn cây khỏi bụng và đưa sản phụ tới bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng khâu vết thương cho sản phụ. Đồng thời mổ lấy thai nhi (bé trai) nặng 3 kg ra khỏi bụng sản phụ. Thật may mắn, do đoạn cây không chạm thai nhi nên cháu bé vẫn khỏe mạnh.