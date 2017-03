Dịch sởi có nguy cơ bùng phát

TP.HCM: Đảm bảo 95% trẻ tiêm vaccine sởi-rubella BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, ngày 5-2 cho biết TP.HCM đang thực hiện chiến dịch tiêm sởi-rubella cho trẻ từ một đến 14 tuổi, chia thành ba đợt. Kết thúc đợt một (từ tháng 10 đến 11-2014), TP.HCM đã tiêm chủng gần 320.000 học sinh khối THCS, đạt tỉ lệ gần 88%. Kết thúc đợt hai (từ tháng 12-2014 đến 1-2015), TP.HCM tiêm chủng cho 79% học sinh khối tiểu học. Hiện TP.HCM triển khai tiêm chủng đợt ba (từ tháng 2 đến 3-2015) cho trẻ khối mầm non và khối nhà trẻ. Song song đó, TP.HCM tiếp tục tiêm đợt hai cho học sinh khối tiểu học và tiêm vét học sinh khối THCS để đảm bảo mục tiêu 95% trẻ từ một đến 14 tuổi được tiêm ngừa vaccine sởi-rubella. Thế giới: Bệnh sởi đang quay trở lại Năm 2014 có tới 178/194 quốc gia xuất hiện bệnh sởi. Đặc biệt tại Mỹ, dù đã loại trừ bệnh sởi từ năm 2000 nhưng từ đầu năm 2015 đến ngày 3-2 ghi nhận trên 100 trường hợp mắc sởi tại 14 bang. Trong đó có đến 82% người Mỹ mắc sởi do chưa tiêm phòng hoặc chưa đến tuổi tiêm phòng vaccine sởi. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đang đau đầu do có nhiều người dân Mỹ không chịu cho con em đi tiêm vaccine vì cho rằng vaccine này liên quan đến bệnh tự kỷ ở trẻ. Năm 2014 đã từng xảy ra tình trạng hết vaccine tại các điểm tiêm dịch vụ khiến phụ huynh bức xúc. Do vậy cơ quan quản lý y tế từng địa phương cần yêu cầu các điểm tiêm dịch vụ phải đặt hàng trước và tổ chức cung ứng đầy đủ vaccine theo nhu cầu. Nếu cơ sở y tế nào không thể thực hiện các điều kiện trên thì không cho đăng ký tiêm dịch vụ. Bộ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN THỊ KIM TIẾN