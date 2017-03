Gãy đôi xương mặt, múc bỏ nhãn cầu trái vì nổ bánh 'xe rùa'

BS Bùi Trung Dũng, Phó khoa Răng Hàm Mặt - Mắt, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vết thương kéo dài từ dưới mắt trái qua mắt phải, vỡ nhãn cầu trái, tổn thương mắt phải, gãy xương mũi, rách niêm mạc mũi, gãy xương hàm hai gò má chia mặt ra làm đôi, chảy máu nhiều..



Ngay lập tức bệnh nhân được đưa vào mổ cấp cứu giữ mạng sống, cầm máu đang chảy ở mũi bằng đưa vật liệu cầm máu và khâu lại niêm mạc, đồng thời múc bỏ nhãn cầu trái, điều trị nội khoa bảo tồn mắt phải. Sau đó bệnh nhân được đưa vào hồi sức.

Đến nay tổng trạng bệnh nhân ổn định, nhưng ăn uống khó khăn do hàm yếu, răng bệnh nhân trước đó cũng yếu. Mắt phải 5/10, dự kiến ngày 15-9 sẽ mổ kết hợp xương mặt cho bệnh nhân. Riêng mắt trái sau này sẽ làm mắt giả với chức năng thẩm mỹ.

Bệnh nhân Sơn cho biết anh làm thợ hồ. Ngày 6-9 là ngày chủ nhật ở nhà nên anh nhận thêm công trình làm nhà vệ sinh cho một hộ gia đình. Anh lấy chiếc bánh "xe rùa" - bằng bánh xe vespa ra bơm để ráp vào xe đi đẩy cát do lâu ngày không sử dụng. Anh mang qua tiệm sửa xe gần nhà để bơm, do bánh xe còn non nên anh cố bơm và nó phát nổ. Anh bất tỉnh, được chủ tiệm xe chở đi cấp cứu cứu tại BV quận 7, sau đó chuyển lên BV 115.

Theo BS Dũng, với cơ chế gây chấn thương có thể đoán sau khi bơm quá căng, bánh xe phát nổ và mâm bánh xe văng vào mặt bệnh nhân với áp lực rất lớn. Đây là lần đầu tiên BV tiếp nhận bệnh nhân bị tổn thương nặng như vậy do "xe rùa" gây ra.

BS Trần Xuân Thông, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt - Mắt, BV 115 cảnh báo những trường hợp sử dụng xe rùa tự chế dễ gây nạn do sử dụng bánh xe cũ, niền cũ và không có điều kiện kiểm soát áp suất khi bơm.