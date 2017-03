Hơn 300 công nhân cấp cứu chưa rõ nguyên nhân

(PL)- Sáng 2-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) gửi công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý và khắc phục hậu quả vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Apparel Far Eastern Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP 1, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương, chi cục đã lấy tất cả mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân và sớm có kết luận chính thức vài ngày tới. Trước đó, bữa ăn chiều 1-11 tại Công ty Far Eastern có hơn 1.500 người ăn, gồm các món canh chua bạc hà, đu đủ xào, chả cá xốt cà, gà kho sả, bún bò Huế. Món chay có cá cơm chiên, bí kho tiêu, tráng miệng là ổi. Đến 17 giờ cùng ngày, một số công nhân có biểu hiện ngứa, tê họng, buồn nôn, chóng mặt, một số ít người bị nôn. Tổng cộng có 310 người phải nhập viện. Đến 21 giờ cùng ngày, tất cả đều xuất viện. T.QUANG