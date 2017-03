Tiêu hủy hai tạ gà chết không rõ nguồn gốc

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 cùng ngày, qua nguồn tin báo của người dân, trên địa bàn thuộc ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) xuất hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy 60M2-6404 và xe máy 60U7-3484 chở thịt động vật lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A có nhiều biểu hiện nghi vấn nên báo với các cơ quan chức năng.





Cơ quan công an đang kiểm tra số gà chết. Ảnh: PV

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Thống Nhất đã có mặt, tiến hành kiểm tra và phát hiện bốn bao tải trên hai xe máy có nhiều gà chết chưa vặt lông, bốc mùi hôi thối, niêm mạc thâm tím và nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Tổng trọng lượng toàn bộ số gà trên khoảng 200 kg. Cơ quan công an đã mời hai người về trụ sở UBND xã Bàu Hàm 2 làm việc.

Bước đầu hai người đàn ông khai nhận tên Nguyễn Ngọc Hậu và Giang Thành Nguyên (cả hai cùng ngụ ấp 8 xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Số gà trên được một người đàn ông (không rõ lai lịch) thuê chở từ ngã ba Sông Thao, thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom về cho một trại nuôi cá Sấu thuộc xã Gia Tân 2, ở huyện Thống Nhất với giá 100.000 đồng người/chuyến.

Qua kiểm tra do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan thú y cấp nên cơ quan công an đã tịch thu toàn bộ số gà bẩn trên.