Trục lợi vaccine dịch vụ

PGS-TS TRẦN ĐẮC PHU, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng: Tất cả vaccine đều có một tỉ lệ phản ứng nhất định

Nhiều người băn khoăn về chất lượng vaccine dịch vụ (Infanrix hexa và Pentaxim) tốt hơn hay vaccine Quinvaxem dùng trong TCMR tốt hơn? Thực tế đây chỉ là những lo lắng của các bậc làm cha làm mẹ chứ chất lượng các vaccine đều rất đảm bảo. Tôi xin nhắc lại rằng vaccine là loại thuốc đặc biệt khi đưa ra sử dụng phải được kiểm định rất chặt chẽ của WHO cũng như cơ quan kiểm định của Việt Nam về tính an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng tất cả loại vaccine đều có một tỉ lệ phản ứng nhất định. Qua nghiên cứu của WHO, cũng như thực tế tại Việt Nam, hai loại vaccine trên có những phản ứng nặng sau tiêm giống nhau. Trong khi đó, vaccine Quinvaxem do có chứa thành phần ho gà toàn tế bào nên tỉ lệ phản ứng nhẹ như sốt, đau tại chỗ tiêm cao hơn đối với vaccine ho gà vô bào dùng trong tiêm chủng dịch vụ. Khan hiếm vaccine dịch vụ, vì sao?

Liên quan đến vaccine Pentaxim, ông Đỗ Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, khẳng định thông tin Bộ Y tế cho nhập khẩu 40.000 liều vaccine Pentaxim 5 trong 1; trong đó dự kiến phân phối 15.000 liều cho các địa phương miền Bắc và 25.000 liều cho miền Nam là chính xác. Tuy nhiên, các cơ sở nhập khẩu đã gửi mẫu đi kiểm định, dự kiến sau hai tuần kể từ ngày gửi mẫu sẽ có kết quả. Giá vaccine Pentaxim tuân thủ theo Luật Kê khai giá thuốc. Ngay cả 49.000 liều vaccine 6 trong 1 mà Công ty GlaxoSmithKline Pte.Ltd. tại Việt Nam (GSK) thông báo sẽ về Việt Nam trong năm 2016 chỉ mới là thông tin ban đầu. Đại diện GSK cho biết trong mấy năm qua do nhu cầu vaccine trên toàn cầu và thị trường vaccine có chứa thành phần ho gà vô bào tiếp tục gia tăng đáng kể. Nguyên nhân là do sự chuyển đổi từ vaccine có thành phần ho gà toàn tế bào sang ho gà vô bào trong các chương trình tiêm chủng quốc gia ở các nước. Thêm vào đó, sự gia tăng nhu cầu vaccine còn do sự cung cấp giới hạn của vaccine có chứa thành phần ho gà vô bào của nhà cung cấp khác trên phạm vi toàn cầu. Vì thế công ty sẽ không có khả năng đáp ứng được toàn bộ nhu cầu vaccine 6 trong 1 trên toàn cầu trong giai đoạn 2015-2016. Công ty sẽ cung ứng cho các hợp đồng hiện tại như đã cam kết với các chương trình tiêm chủng tại các quốc gia và những nơi mà công ty là nhà cung cấp duy nhất cho các kháng nguyên cần thiết của chương trình tiêm chủng quốc gia. “Vaccine 5 trong 1 (Quinvaxem và Pentaxim) và vaccine 6 trong 1 (Infanrix Hexa) đều có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực. Điều này có nghĩa là tất cả doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu vaccine đều có thể nhập khẩu các vaccine này với số lượng và số lần nhập khẩu không hạn chế mà không cần giấy phép nhập khẩu của Cục Quản lý dược. Tuy nhiên, nguồn cung vaccine 5 trong 1và 6 trong 1 trong thời gian này thiếu ở Việt Nam. Một yếu tố quan trọng để đảm bảo vaccine phục vụ tiêm chủng dịch vụ cho nhân dân là công tác lập dự trù và đặt hàng của các đơn vị tiêm chủng bên cạnh các yếu tố khác như cơ chế tài chính, thanh toán và tổ chức tiêm. Hiện các đơn vị tiêm chủng có lập dự trù đều đã nhận được vaccine 5 trong 1 và 6 trong 1. Do việc kinh doanh vaccine phục vụ tiêm chủng dịch vụ tuân theo quy luật cung-cầu của thị trường nên tôi tin rằng các đơn vị cung cấp vaccine đều muốn kinh doanh với số lượng càng nhiều càng tốt. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp nào cố tình đầu cơ để trục lợi (nếu có), doanh nghiệp đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Đỗ Văn Đông phân tích.