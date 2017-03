Làm rõ vụ thiếu úy trại giam đánh công an xã

Bước đầu xác định cho thấy việc Thiếu úy Nguyễn Hồng Phúc (công tác ở trại giam Sông Cái, Ninh Thuận) dùng bình xịt hơi cay, đánh anh Ngô Quốc Thống (công an viên xã Hàng Gòn) là chính xác (Pháp Luật TP.HCM ngày 8-2). Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Long Khánh trưng cầu giám định thương tật đối với công an viên Ngô Quốc Thống để điều tra xử lý nghiêm, theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc này là do anh Thống cùng lực lượng Công an xã Hàng Gòn tạm giữ xe máy vi phạm giao thông của cháu gái Phúc. Thiếu úy Phúc đến xin nhưng không thành nên đã dẫn đến sự vụ trên.

VĂN NGỌC