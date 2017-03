Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại

Theo Sở GD&ĐT, qua Báo cáo số 30/BC-GDĐT ngày 13-3-2017 của Phòng Giáo dục quận Thủ Đức về thông tin một học sinh bị xâm hại tình dục tại một trường học ở quận Thủ Đức, Sở GD&ĐT đề nghị UBND quận Thủ Đức hai nội dung.

Thứ nhất, đề nghị quận chỉ đạo công an quận, chính quyền địa phương nhanh chóng làm rõ nội dung sự việc và có văn bản kết luận chính xác trong thời gian sớm nhất.

Thứ hai, ngay khi có kết luận của cơ quan điều tra, UBND quận Thủ Đức cần có nội dung thông cáo báo chí nhằm thông tin kịp thời, ổn định tình hình dư luận, tránh trường hợp gây hoang mang trong cộng đồng.

Trước đó, liên quan đến vụ việc chị Thanh (tên đã được thay đổi) tố cáo con gái bị xâm hại khi đang học tại Trường Tiểu học LTV (quận Thủ Đức), Phòng GD quận Thủ Đức đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT với nội dung, không có việc em học sinh này bị xâm hại tại lớp học.

Chiều 13-3, Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, cũng đã có buổi gặp gỡ thông tin cho báo chí về vụ việc này.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Thượng tá Đoàn Văn Phê, phó cơ quan phụ trách điều tra cho biết sau khi Công an phường Bình Thọ nhận được tin báo tố giác về vụ việc, Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét vụ việc. "Công an sau đó đã trưng cầu giám định pháp y, thực nghiệm hiện trường tại trung tâm pháp y. Kết quả sơ bộ chúng tôi đã có rồi. Cơ quan điều tra sẽ cung cấp kết quả giám định cho người bị hại. Hiện chúng tôi đã nắm được kết quả điều tra cho thấy màng trinh cháu bé không rách, không có tinh dịch trong âm đạo của cháu bé. Đây là xác định chính xác” - ông Phê thông tin.

Tuy nhiên, dư luận vẫn có những thắc mắc về đoạn camera bị tắt trong thời điểm được cho là xảy ra vụ việc, cũng như lý do gây hiện tượng chảy máu cho cháu bé.

Vụ việc đang được công an điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những vấn đề liên quan đến vụ việc này.