Làm rõ thông tin học sinh bị ngộ độc thịt heo 'an thần'

Mặc dù thông tin trên đã được cơ quan chức năng bác bỏ, nhưng đến sáng 6-10, một phụ huynh lớp 3 trường tiểu học NĐC (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã phản ánh với báo Pháp Luật TP.HCM nội dung: "Chiều 3-10, sau khi đi học về con tôi bị đau bụng, nôn ói. Cháu cho biết chỉ ăn trưa và ăn xế ở trường, không ăn vặt bên ngoài. Tôi ra tiệm mua thuốc cho cháu uống, lát sau thấy đỡ. Hôm sau (4-10) cháu đi học bình thường”.

Phụ huynh này cho biết thêm, ngoài con mình, trong lớp còn vài học sinh cũng rơi vào trường hợp tương tự, phải đến bác sĩ.

Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã gọi điện thoại cho Hiệu trưởng trường này hẹn gặp làm việc để xác minh thông tin. Tuy nhiên hiệu trưởng từ chối với lý do vừa bước vào đầu năm học mới, nhà trường còn nhiều việc phải làm.

Bà cho biết thêm, trước đó báo mạng có đăng thông tin học sinh TP.HCM bị ngộ độc thực phẩm. Trong tin có ghi tên trường Tiểu học NĐC. “Từ thông tin này, một vài phụ huynh lớp 3 nghĩ con họ bị đau bụng là do ngộ độc thực phẩm. Tôi sẽ làm việc với phụ huynh lớp, đồng thời giải thích vụ việc để phụ huynh an tâm” – bà này nói.

Theo bà, chiều 3-10, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã điện xuống trường xác minh sự việc nhưng không có vấn đề gì.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Gia Thụy, Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở này có điện thoại xuống trường tiểu học NĐC để nắm vụ việc.

“Cô hiệu trưởng nói sẽ gặp gỡ vài phụ huynh lớp 3 để nghe họ trình bày. Đồng thời đề nghị tường thuật lại vụ việc và sẽ có bản tường trình gửi lên Sở GD&ĐT kèm theo bản tường thuật của phụ huynh. Khi có bản tường trình của cô hiệu trưởng, Sở sẽ có báo cáo chính thức gửi Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM” – ông Thụy nói.

Ông Nguyễn Đại Ngọc, Phó Trưởng phòng Quản lý ngộ độc thực phẩm thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết ban đang vào cuộc làm rõ vụ việc để có thông tin chính thức.

Trước đó, ngày 4-10, một số trang mạng đăng tải bài viết “Khẩn cấp: Hàng loạt trẻ em nhập viện vì ngộ độc thịt lợn có chứa thuốc an thần", trong đó có đoạn: "Theo thông tin chúng tôi nhận được, ngay trong đầu giờ chiều nay ngày 4-10, hàng loạt trẻ mầm non tại các trường SC, Trường Mầm non HM và trường tiểu học NĐC trên địa bàn TP.HCM nhập viện cấp cứu trong tình trạng mạch máu bị giãn, rối loạn hô hấp và ói mửa”.

Đi kèm bài viết là hình ảnh một bé gái đang ói mửa và hình ảnh nhiều trẻ ở trong một bệnh viện nhưng không ghi rõ là bệnh viện nào.