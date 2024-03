(PLO)- Người dân phát hiện một trẻ sơ sinh trong thùng xốp bị bỏ rơi bên đường nên báo công an và chính quyền địa phương.

Đêm 13 và sáng 14-3, UBND xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An) và công an đang tiếp tục xác minh, tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường gần Đền Cuông.

Bé gái sơ sinh bị bỏ trong thùng xốp được người dân phát hiện gần trạm xăng dầu bên quốc lộ 1A.

Đêm 13-3, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng xốp bên quốc lộ 1A, đoạn gần cây xăng DKC và Đền Cuông, thuộc địa phận xã Diễn An.

Hiện trường phát hiện trẻ sơ sinh.

Qua kiểm tra cho thấy đây là bé gái khoảng 5 tháng tuổi. Bên cạnh thùng xốp có túi bóng đựng hai hộp sữa và một ít đồ, quần áo trẻ sơ sinh.

Người dân đã ôm bé vào Trạm Y tế xã Diễn An để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc.

Bình Dương: Bé gái sơ sinh bị kiến cắn khóc thảm thiết giữa bãi đất trống (PLO)- Trong đêm, người dân nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ, khi tìm thấy thì phát hiện đó là một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đang bị kiến cắn.

Đắc Lam