1 chủ nhà hàng ở Bình Thuận lừa đảo hơn 50 tỉ đồng

Ngày 13-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết vừa di lý bị can Nguyễn Thị Anh Thư (45 tuổi) từ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về Bình Thuận để điều tra.

Trước đó, ngày 11-5, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt các quyết định tố tụng, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Anh Thư, trú xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết (tạm trú 105 Nguyên Tử Lực, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã phối hợp với VKS khám xét nơi ở của bị can và thu thập được nhiều chứng cứ liên quan đến vụ án.

Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Anh Thư kinh doanh khách sạn, nhà hàng tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết nên quen biết vợ chồng ông Phan Văn Phương. Biết vợ chồng ông Phương có hai thửa đất mỗi thửa hơn 4.000 m2 nằm liền kề nhau tại phường Hàm Tiến (Phan Thiết) nên năm 2018, Thư làm hợp đồng thuê 1.500 m2 tại một thửa đất để xây dựng nhà hàng Huy Khang và dịch vụ câu cá giải trí với giá 20 triệu đồng/tháng.

Do Thư than thở đang làm ăn khó khăn, nhà hàng xây dang dở hết tiền nên tháng 9-2019, vợ chồng ông Phương cả tin làm thủ tục sang tên thửa đất trên để tạo điều kiện cho Thư thế chấp ngân hàng vay tiền để hoàn thiện nhà hàng.

Tháng 1-2020, Thư bán thửa đất trên cho ông T ở TP.HCM với giá 13 tỉ đồng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này mà vợ chồng ông Phương không hề hay biết.

Chưa dừng lại, Thư tiếp tục nói dối có một người tên T, Việt kiều Canada, đang tạm trú tại TP.HCM muốn mua cùng lúc hai thửa đất của vợ chồng ông Phương với giá 175 tỉ đồng, bao gồm cả phần đất mà Thư đang thuê xây nhà hàng Huy Khang. Việc mua bán chỉ thông qua Thư và Thư yêu cầu vợ chồng Phương làm hợp đồng ủy quyền thửa đất còn lại để Thư đứng tên bán giúp.

Sau khi được vợ chồng ông Phương tin tưởng ủy quyền, chỉ 10 ngày sau, ngày 11-6-2020, Thư tiếp tục bán cho ông T với giá 15 tỉ đồng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Đến thời gian hứa hẹn mà không thấy Thư chuyển tiền bán đất, vợ chồng ông Phương nhiều lần liên lạc nhưng không được. Qua tìm hiểu mới biết đã bị Thư lừa bán hai thửa đất của gia đình mình nên ông Phương trình báo Công an.

Ngoài thủ đoạn lừa đảo vợ chồng ông Phương chiếm đoạt 28 tỉ đồng, Thư còn lợi dụng mối quan hệ để kêu gọi nhiều người ở địa phương tham gia góp vốn chung mua đất tại Phan Thiết sau đó bán chia lợi nhuận. Tuy nhiên, Thư không mua đất mà chiếm đoạt toàn bộ tiền góp vốn hơn 21 tỉ đồng.

Thư còn vay gần 4 tỉ đồng của nhiều người khác rồi chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt của nhiều nạn nhân hơn 50 tỉ đồng, Thư bỏ trốn lên TP Đà Lạt, Lâm Đồng sinh sống cho đến ngày bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện và bắt giữ.